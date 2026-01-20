Bức ảnh gây chú ý của Minh Hoàng trước thềm ngày cưới Phương Nhi

Trong tháng 1 này, đám cưới được mong chờ nhất chính là của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Vingroup - Phạm Nhật Minh Hoàng. Vốn là người kín tiếng, cả hai không chia sẻ bất kì thông tin nào đến hỷ sự. Những chi tiết liên quan đến hôn lẽ của cặp đôi chỉ được úp mở "nhỏ giọt" khiến cư dân mạng vô cùng tò mò, mong chờ.

Nếu như cô dâu Phương Nhi vẫn quyết giữ im hơi lặng tiếng thì mới đây thiếu gia Minh Hoàng đã có động thái gây chú ý. Theo đó, chồng Á hậu Phương Nhi bất ngờ thay ảnh đại diện ở trang Instagram riêng tư. Trong ảnh, Minh Hoàng gây chú ý bởi diện mạo điển trai, ăn diện chỉn chu tạo dáng bên chú ngựa. Nhiều người dự đoán đây có thể là 1 trong những bức ảnh cưới của Minh Hoàng và Phương Nhi. Bởi lẽ theo vài khoảnh khắc bị lộ trước đó, Minh Hoàng và Phương Nhi thích phong cách đơn giản, đời thường.

Đám cưới Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra vào ngày 22,23/1 tại một trong những khu resort sang trọng, đắt đỏ thuộc sở hữu nhà chú rể. Trong số dàn khách mời sẽ có Hoa hậu Lương Thuỳ Linh góp mặt.

Thiếu gia Minh Hoàng có động thái đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân trước thềm ngày cưới (ảnh: FBNV)

Suốt thời gian qua, Phương Nhi vẫn giữ chế độ im lặng (ảnh: FBNV)

Thiếu gia Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo những thông tin hiếm hoi được hé lộ, Minh Hoàng từng theo học tại British International School Hanoi (BIS Hanoi) - một trong những trường quốc tế danh tiếng bậc nhất tại Hà Nội. Đây là ngôi trường nổi tiếng với môi trường giáo dục tốt, hiện đại và mức học phí thuộc top cao, đồng thời cũng là nơi theo học của con em nhiều gia đình có nền tảng kinh tế vững mạnh, người nổi tiếng và giới doanh nhân.

Lần đầu tiên Minh Hoàng xuất hiện trước công chúng là trong chuyến đón tiếp Tổng thống Bulgaria tại nhà máy VinFast Hải Phòng. Khi đó, thiếu gia sinh năm 2000 ghi điểm với phong thái tự tin, chững chạc và tác phong chuyên nghiệp dù tuổi đời còn rất trẻ. Trong các hoạt động của gia đình, mỗi lần lộ diện Minh Hoàng đều cho thấy hình ảnh chỉn chu, trưởng thành, từ trang phục đến cách ứng xử.

Cách Minh Hoàng đối xử với Phương Nhi cũng là điểm cộng lớn. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch nước ngoài, đi xem concert hay tham gia các hoạt động đời thường. Minh Hoàng luôn đồng hành cùng vợ, không ngại thể hiện sự quan tâm và tình cảm trong những không gian phù hợp, vừa đủ tinh tế, vừa không phô trương. Những chi tiết nhỏ ấy cho thấy Phương Nhi được yêu thương, che chở và trân trọng đúng nghĩa.