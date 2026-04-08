Bức ảnh đứa trẻ ngồi ăn cơm khiến dân mạng giật mình: Đây chính là hậu quả của việc bố mẹ không kiểm soát con xem gì trên điện thoại!

“Tại mày chơi điện thoại nhiều đấy!” - câu cửa miệng mang tính “đổ lỗi” này của các bậc phụ huynh thường khiến giới trẻ ngán ngẩm. Thế nhưng, có những trường hợp chính người trẻ cũng phải thừa nhận: Sự lệch lạc trong hành vi của con trẻ thực sự là “sản phẩm” từ những nội dung độc hại trên màn hình điện thoại.

Tư thế ăn uống kỳ quái của bé gái 10 tuổi

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video do một phụ huynh ở Sơn Đông chia sẻ về cô con gái khoảng 10 tuổi của mình. Dù sở hữu ngoại hình xinh xắn, nhưng cách cô bé ăn uống lại khiến người xem không khỏi giật mình, thậm chí là khó chịu.

Trong video, cô bé có những động tác cực kỳ khó hiểu: Một tay đưa thức ăn vào miệng thật nhanh, tay kia lập tức che lại như đang che giấu điều gì đó. Đôi khi, em dùng giấy ăn che miệng theo cách mô phỏng các tiểu thư đài các thời xưa, nhưng ánh mắt lại liên tục trợn ngược, biểu cảm gương mặt vặn vẹo, méo mó. Ngay cả khi uống canh, dù tư thế tay trông có vẻ thanh lịch nhưng ngay sau đó là hàng loạt cử chỉ nhăn mặt, nhe răng rất phản cảm.

Bức ảnh đứa trẻ ngồi ăn cơm gây tranh cãi

Dưới phần bình luận, nhiều người đặt nghi vấn liệu cô bé có mắc chứng rối loạn vận động (tic) hay không. Tuy nhiên, nhìn vào thái độ thản nhiên, có phần trêu đùa của người mẹ khi quay video, đa số tin rằng đây là hành vi cố ý bắt chước.

Nguồn cơn từ những nội dung "câu view" rẻ tiền

Sự thật nhanh chóng được phơi bày: Những hành vi kỳ quặc này không phải tự nhiên mà có. Cô bé đang mô phỏng theo phong cách của một số "Mukbang-er" (người vừa ăn vừa ghi hình) nổi tiếng với lối diễn xuất cường điệu, lố lăng để thu hút lượt xem. Nhiều phụ huynh khác cũng giật mình thừa nhận con cái họ đang âm thầm học theo những động tác "vô tri" này sau khi xem các video ngắn trên mạng.

Điều đáng nói, những hành động này trên sóng livestream có thể được coi là "mua vui", nhưng khi áp dụng vào đời thực, chúng biến một đứa trẻ ngoan ngoãn trở nên dị biệt và thiếu giáo dục. Một số cư dân mạng thẳng thắn bình luận: "Nếu ngồi cùng bàn ăn với một người lạ có hành vi thế này, chắc chắn họ sẽ nghĩ đứa trẻ có vấn đề về tâm thần hoặc thiếu sự dạy dỗ từ gia đình."

Lỗ hổng trong quản lý con trẻ thời đại số

Bản chất sự việc này là sự phục dựng vô thức các nội dung giải trí vụn vặt, thiếu giá trị. Trẻ em ở độ tuổi tiểu học có khả năng bắt chước rất mạnh nhưng lại thiếu khả năng sàng lọc thông tin. Các em coi những hành vi "khác người" là trào lưu, là sành điệu mà không hề biết rằng mình đang trở thành bản sao của những nội dung thấp kém.

Từ câu chuyện này, các chuyên gia giáo dục đưa ra lời cảnh báo cho phụ huynh:

- Cảnh giác với sự xâm thực văn hóa: Nếu cha mẹ không kiểm soát chất lượng nội dung con tiếp cận, những giá trị ảo từ mạng xã hội sẽ dần thay thế các quy tắc ứng xử chuẩn mực trong gia đình.

- Đừng xem nhẹ "thói quen nhỏ": Những hành vi bắt chước ban đầu có thể chỉ là đùa vui, nhưng nếu không được can thiệp kịp thời, chúng sẽ định hình thành phản xạ và nhân cách, rất khó sửa đổi khi trẻ lớn hơn.

- Vai trò của sự làm gương: Sự lệch lạc trong hành vi của trẻ không chỉ do điện thoại, mà còn do sự thiếu sâu sát của cha mẹ trong quản lý thời gian và định hướng lối sống. Thay vì chỉ quay phim và coi đó là chuyện lạ, cha mẹ cần nghiêm túc chấn chỉnh và hướng con đến những giá trị thẩm mỹ lành mạnh.

Điện thoại không có lỗi, lỗi nằm ở cách chúng ta cho phép con trẻ sử dụng nó như thế nào. Đừng để những video ngắn vài chục giây phá hủy nỗ lực giáo dục của gia đình trong suốt nhiều năm trời.