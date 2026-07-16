Bức ảnh định mệnh của Messi và Lamine Yamal

Bức ảnh chụp cách đây gần 20 năm bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại sau khi Tây Ban Nha giành vé vào chung kết World Cup 2026. Trong hình, Lionel Messi nhẹ nhàng tắm cho một em bé mới khoảng 6 tháng tuổi. Không ai có thể ngờ em bé ngày ấy chính là Lamine Yamal - một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới.

Bức ảnh Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal lúc cầu thủ Tây Ban Nha chỉ mới 5 tháng tuổi bất ngờ gây sốt trở lại, đặc biệt là sau chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trước Pháp ở trận bán kết vào rạng sáng 15/7.

Nhiều tài khoản mạng xã hội gọi đây là định mệnh của bóng đá hiện đại. Loạt trang tin lớn về thể thao trên Facebook và X chia sẻ lại bức ảnh, thu hút hàng chục nghìn lượt thích.

Khoảnh khắc Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal trở thành tấm hình định mệnh của bóng đá hiện đại. Ảnh: Joan Monfort.

Bức ảnh từng gây chú ý vào tháng 7/2024, khi cha của Yamal đăng lên Instagram cùng dòng chú thích: "Khởi đầu của hai huyền thoại". Hai năm sau, khoảnh khắc này một lần nữa trở thành tâm điểm.

Cuộc gặp gỡ đầy tình cờ giữa Lionel Messi và Lamine Yamal diễn ra vào năm 2007, khi tờ Diario Sport phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức chương trình bốc thăm từ thiện.

Gia đình Yamal là một trong những người trúng thưởng và được tham gia buổi chụp ảnh cùng Messi.

Trong buổi chụp hình, Lionel Messi đã bế và tắm cho Yamal - khi ấy mới 6 tháng tuổi - trong một chiếc chậu nhựa đặt tại phòng thay đồ sân Camp Nou. Bộ ảnh còn có sự xuất hiện của mẹ Lamine Yamal.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort là người đã chụp loạt ảnh đặc biệt, song từng thừa nhận ông gần như đã quên hẳn bộ ảnh và cũng không biết em bé chụp cùng Messi ngày đó là ai. Năm 2024, Monfort nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp hỏi về bức ảnh, và nhận ra sự thật người chụp cùng Messi chính là Lamine Yamal.

Chia sẻ với CNN , Joan Monfort cho biết buổi chụp hình nằm trong dự án gây quỹ và nâng cao nhận thức cộng đồng do Barcelona và UNICEF phối hợp thực hiện.

Mỗi năm, Barcelona và UNICEF đều thực hiện dự án này bằng cách phát hành bộ lịch với sự góp mặt của các ngôi sao đội bóng cùng những gia đình địa phương có hoàn cảnh khác nhau.

"Trong suốt buổi chụp, Messi rất nỗ lực để tạo dáng cùng Yamal dù siêu sao người Argentina vốn là người rụt rè trong các buổi chụp hình chuyên nghiệp. Ban đầu, Messi khá lúng túng khi vừa bước vào bối cảnh chụp, với đạo cụ là một chiếc chậu nhựa có em bé đang ngồi bên trong. Mọi chuyện khá rắc rối. Lúc đầu, cậu ấy thậm chí còn không biết phải bế em bé như thế nào", nhiếp ảnh gia kể.

Khi Messi thành thạo hơn, Monfort cũng bấm được những khoảnh khắc đẹp. Trong loạt ảnh đã chụp, khoảnh khắc Messi nhẹ nhàng tắm cho Yamal trong chiếc chậu nhựa gây chú ý hơn cả. Bên cạnh đó cũng có những bức hình Messi bế Yamal trong chiếc khăn tắm và khoảnh khắc mẹ của Lamine Yamal đứng bên hỗ trợ.

Bộ ảnh sau khi hoàn thành được đăng trong cuốn lịch từ thiện năm 2008.

Messi tỏ ra khá bối rối và mất thời gian làm quen với việc bế Yamal. Ảnh: Joan Monfort.

Monfort cho biết khi chụp bộ ảnh, ông tin Messi sẽ trở thành ngôi sao lớn của bóng đá, nhưng không thể tưởng tượng em bé trong ảnh sau này cũng là cầu thủ nổi danh.

Bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh thể thao từ năm 1991, Monfort đã theo chân CLB Barcelona tới nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ông nói chưa từng có bức ảnh nào của mình tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy.

"Thật tuyệt vời khi được gắn với một câu chuyện tạo nên sự chú ý lớn như thế. Thành thật mà nói, đó là một cảm giác rất đặc biệt, là khoảnh khắc có một không hai", Monfort kể.

Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ hài hước bình luận rằng Messi đã truyền sức mạnh cho Yamal ngay từ khi còn nhỏ. Không ít người tin vào định mệnh khi cả hai nhân vật trong một bức hình từ thiện lại cùng trở thành những ngôi sao của bóng đá thế giới.