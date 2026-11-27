Sau gần một thập kỷ bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn duy trì sự gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như dành thời gian cho gia đình.

Ngày 26/11, Kim Lý đăng tải hình ảnh tình tứ bên Hồ Ngọc Hà kèm lời chúc sinh nhật dành cho bạn đời trên trang cá nhân. Trong bài viết, nam diễn viên tiết lộ đây là bức ảnh được chụp trong chuyến đi đầu tiên của hai người. Khi ấy, cả hai đã dành một tuần bên nhau. Nhìn lại khoảnh khắc cũ, anh bày tỏ sự biết ơn khi nghĩ đến việc từ chuyến đi năm nào, cả hai đã có thể cùng xây dựng một gia đình và cuộc sống chung.

Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật em, tình yêu của anh. 35 là một độ tuổi thật đẹp. Bức ảnh này chụp từ chuyến đi đầu tiên của hai đứa mình. Mình đã ở bên nhau trọn một tuần, và nào ai ngờ sau đó chúng ta lại cùng nhau xây dựng một gia đình và gắn bó cả cuộc đời. Anh vô cùng trân trọng và biết ơn vì điều đó. Hãy cùng nhau tiếp tục nâng ly, chia sẻ những tiếng cười và tình yêu thương em nhé. Yêu em".

Lời nhắn ngọt ngào của Kim Lý nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì những lời yêu thương cầu kỳ, nam diễn viên nhắc lại một kỷ niệm từ thuở mới bên nhau, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà, cùng chia sẻ những niềm vui và tiếng cười trong cuộc sống.

Nhân dịp sinh nhật Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chia sẻ bức ảnh kỷ niệm từ chuyến đi đầu tiên của cả hai. Ảnh: FBNV

Trong lần đầu hẹn hò, cả hai đã dành một tuần bên nhau. Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau thông qua một người bạn, sau đó có cơ hội hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ vào năm 2017. Những phân cảnh tình cảm trong sản phẩm âm nhạc này khiến cả hai nhận được nhiều sự chú ý.

Sau nhiều năm gắn bó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020. Tháng 11 cùng năm, nữ ca sĩ sinh cặp song sinh Lisa và Leon. Kể từ đó, gia đình nhỏ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc quây quần, đi du lịch và đồng hành trong cuộc sống thường ngày.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau thông qua một người bạn, sau đó có cơ hội hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ vào năm 2017. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm gắn bó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang tận hưởng cuộc sống gia đình bên ba con Subeo, Lisa và Leon. Nữ ca sĩ cho biết cô trân trọng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình, đồng thời chú trọng dạy các con sống hướng thiện, tự lập và gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ dành thời gian cho con cái, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý còn duy trì thói quen cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng mỗi khi có dịp.

Về công việc, Hồ Ngọc Hà vẫn hoạt động tích cực trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang và giải trí, trong khi Kim Lý thường xuyên xuất hiện bên vợ tại các sự kiện quan trọng. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cả hai luôn tôn trọng và ủng hộ công việc của đối phương. Sau gần 10 năm bên nhau, cặp đôi vẫn thường xuyên dành cho nhau những lời ngọt ngào.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang tận hưởng cuộc sống gia đình bên ba con Subeo, Lisa và Leon. Ảnh: FBNV

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn duy trì sự gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như dành thời gian cho gia đình. Ảnh: FBNV