Bức ảnh đang gây bão của mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất châu Á và tài tử Lâm Chí Dĩnh, xem xong còn tưởng bị ảo giác

Lâm Chí Dĩnh và Chung Lệ Đề đang là tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội.

Ngày 10/8, tờ QQ đưa tin "mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á" Chung Lệ Đề gây chú ý khi đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh chụp cùng tài tử Lâm Chí Dĩnh và con gái út Cayla (sinh năm 2010). Đáng chú ý, 2 ngôi sao hàng đầu đã tái hiện gần như nguyên vẹn bức ảnh cũ họ từng chụp với nhau 16 năm trước, tạo nên màn so sánh "ngày ấy - bây giờ" khiến nhiều người thích thú. Trên trang cá nhân, Chung Lệ Đề hài hước viết: "Chớp mắt đã tròn 16 năm trôi qua. Lâm Chí Dĩnh và tôi chẳng thay đổi chút nào. Chỉ có Cayla ngày nào còn nhỏ xíu, vậy mà giờ đã lớn thành thiếu nữ. Thời gian dường như đặc biệt 'dịu dàng' với tôi và Lâm Chí Dĩnh".

Quả đúng như những gì Chung Lệ Đề nói, trong bức ảnh được chụp 16 năm trước, Cayla khi ấy vẫn còn là một em bé được mẹ bế trên tay, gương mặt ngây thơ và đáng yêu. Sau 16 năm, cô bé ngày nào nay đã trưởng thành, sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp và đang hoạt động ở showbiz với vai trò người mẫu nhí. Trong khi đó, minh tinh gốc Việt và Lâm Chí Dĩnh "bất biến", không hề già đi theo thời gian. Ở tuổi 56, Chung Lệ Đề vẫn giữ được đường nét gương mặt sắc sảo, làn da và khuôn mặt săn chắc. Lâm Chí Dĩnh cũng đầy phong độ, điển trai và không hề lộ dấu vết lão hóa dù đã bước sang tuổi 52.

Chung Lệ Đề và Lâm Chí Dĩnh tái hiện ảnh chụp 16 năm trước. Trong ảnh, chỉ có Cayla - con gái Chung Lệ Đề thay đổi, trở thành thiếu nữ xinh đẹp khi trưởng thành. Còn Chung Lệ Đề và Lâm Chí Dĩnh có diện mạo "đóng băng" trước thời gian khiến dân mạng trầm trồ. Ảnh: Sina.

Hình ảnh quá khứ - hiện tại của Lâm Chí Dĩnh và Chung Lệ Đề nhanh chóng khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều cư dân mạng gọi 2 ngôi sao là huyền thoại không tuổi, thậm chí đùa rằng cả hai trẻ 1 cách vô lý và cứ như "ăn chất bảo quản". "Tôi có bị ảo giác không, Lâm Chí Dĩnh và Chung Lệ Đề thật sự chẳng thay đổi gì cả!", "Không thể tin vào mắt mình khi xem ảnh, chỉ có con gái Chung Lệ Đề là thật sự lớn lên", "Quá sốc, Lâm Chí Dĩnh và Chung Lệ Đề chẳng hề già đi dù đã 16 trôi qua" , cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc.

Với khuôn mặt đẹp như tượng tạc và visual đỉnh cao, Lâm Chí Dĩnh là 1 trong những mỹ nam hàng đầu Cbiz. Hiện tại, dù bước sang tuổi ngoài 50, chàng "Đoàn Dự" vẫn giữ được nét trẻ trung đáng kinh ngạc. Ảnh: Sina.

Nhan sắc tươi trẻ của Chung Lệ Đề khiến công chúng xứ tỷ dân xuýt xoa. Ngoại hình không thay đổi trước thời gian của mỹ nhân gốc Việt khiến công chúng bao thế hệ phải bái phục. Ảnh: Weibo.

Tình bạn hơn 20 năm bắt đầu từ Thiên Long Bát Bộ

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình trẻ trung, màn tái hợp của Chung Lệ Đề và Lâm Chí Dĩnh còn khiến khán giả nhớ lại mối quan hệ thân thiết kéo dài hơn 20 năm giữa hai nghệ sĩ. Cả hai quen biết và trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia bộ phim Thiên Long Bát Bộ vào năm năm 2003. Trong phim, Lâm Chí Dĩnh đảm nhận vai Đoàn Dự, còn Chung Lệ Đề vào vai Khang Mẫn.

Dù hai nhân vật không có quá nhiều cảnh diễn chung, nhưng ngoài đời, Chung Lệ Đề và Lâm Chí Dĩnh nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Tình bạn này được duy trì suốt hơn hai thập kỷ. Trong bài đăng mới nhất, Chung Lệ Đề cũng gọi Lâm Chí Dĩnh là "người bạn tốt nhiều năm" và bày tỏ rằng hơn 20 năm trôi qua nhưng sự ăn ý, cùng tình cảm giữa họ không hề phai nhạt.

Lâm Chí Dĩnh và Chung Lệ Đề trở thành bạn tốt sau khi tham gia bộ phim Thiên Long Bát Bộ. Ảnh: QQ.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970. Cô có cha là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt. Năm 1993, Chung Lệ Đề giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế và bước chân vào showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Chung Lệ Đề cũng là 1 trong số những "Tinh nữ lang" đời đầu, thành danh nhờ phim của "vua hài" Châu Tinh Trì.

Thời trẻ, nhan sắc hút hồn của Chung Lệ Đề khiến cô trở thành biểu tượng gợi cảm tại Trung Quốc, là người tình trong mộng của cánh mày râu. Nhờ thân hình bốc lửa, năm 2000, cô đã được bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á do tạp chí FHM Singapore tổ chức.

Thời son trẻ, Chung Lệ Đề có gương mặt thanh tú, vóc dáng gợi cảm. Cô là biểu tượng gợi cảm ở showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên phim Thiên Long Bát Bộ có 3 con gái là Yasmine (26 tuổi), Jaden (16 tuổi) và Cayla (14 tuổi). Trong đó, Yasmine là con của Chung Lệ Đề với người chồng đầu tiên - giám đốc khách sạn tên Glenn Ross. Jaden và Cayla là con chung của cô và chồng thứ 2 - nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường.

3 ái nữ nhà Chung Lệ Đề được nhận xét vừa tài năng, vừa sở hữu ngoại hình nổi trội. Con gái lớn Yasmine của cô từng giành ngôi Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Vancouver năm 2021. Trong khi Jaden có tài năng khiêu vũ, còn Cayla được đánh giá là "con nhà sao xinh đẹp bậc nhất Cbiz". Hiện, Chung Lệ Đề có cuộc sống hôn nhân êm ấm với nam diễn viên kém cô 12 tuổi, Trương Luân Thạc. Nữ diễn viên từng muốn sinh con cho chồng trẻ nhưng cô không thể thực hiện được vì tuổi tác đã lớn.

Mỹ nhân gốc Việt có 3 cô con gái cực phẩm. Ảnh: Sohu.

Chung Lệ Đề có cuộc hôn nhân hạnh phúc, cùng chồng trẻ Trương Luân Thạc nuôi dạy 3 con. Ảnh: Sina.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ca sĩ, diễn viên, tay đua xe nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Tên tuổi của anh vươn xa khắp châu Á với các tác phẩm như nổi tiếng như Thiên Long Bát Bộ, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh, Thiên Ngoại Phi Thiên, Lục Tiểu Phụng: Quyết Chiến Tiền Hậu... Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh sở hữu đội đua xe riêng, thương hiệu thời trang, đầu tư bất động sản và nắm giữ cổ phần tại các công ty đa lĩnh vực. Nhờ kinh doanh mát tay, tài tử có trong tay khối tài sản kếch xù.

Năm 2022, Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Anh bị chấn thương não, vỡ xương mặt, gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể. Nam diễn viên phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và thời gian điều trị kéo dài hơn 1 năm mới hồi phục. Hiện, Lâm Chí Dĩnh đã trở lại showbiz nhưng cường độ hoạt động không cao vì anh vẫn gánh chịu di chứng từ vụ tai nạn xe.

Lâm Chí Dĩnh và người mẫu Trần Nhược Nghi kết hôn năm 2019. Họ có với nhau 3 con trai. Nhiều năm qua, gia đình tài tử Đài Loan (Trung Quốc) được xem là tổ ấm kiểu mẫu tại showbiz Hoa ngữ.

Lâm Chí Dĩnh là ngôi sao hạng A, nổi tiếng điển trai, giàu có tại showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Tài tử Cbiz và người mẫu Trần Nhược Nghi hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Sina.

Nguồn: China Times, QQ