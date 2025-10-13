Bức ảnh có vàng nhưng không giữ được vàng

“Có việc cần tiền thì đương nhiên phải bán vàng”.

Với những người có vàng - dù là vàng tích sản hay vàng cưới, suy nghĩ này hẳn là không có gì lạ hay sai trái. Bởi suy cho cùng, mua vàng cũng là để dự phòng khi có việc lớn. Tuy nhiên, đôi khi quyết định “bán vàng lấy tiền” lại kèm theo nhiều sự nuối tiếc.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy.

Bán hết vàng cưới lúc “giá vàng đầu 8” để lấy tiền làm vốn kinh doanh

Trong bài đăng của mình, cô vợ cho biết thời điểm mang vàng đi bán là tháng 10/2024. Lúc đó, giá vàng bán ra ở mức 8,7 triệu đồng. Được bao nhiêu, cô đưa hết cho chồng làm vốn kinh doanh. Tuy nhiên đến giờ, sau hơn 1 năm, công việc không thuận lợi, không những không có lãi mà còn phải rút cả tiền tiết kiệm ra để bù vào, cũng như trang trải chi tiêu.

Số vàng mà cô đã bán vào tháng 10/2024

“Giờ nhìn lại tấm ảnh này mà rớt nước mắt, chẳng biết bao giờ mới mua lại được chừng này vàng nữa. Chồng em thì vẫn cứ cố chấp kinh doanh dù lỗ, bảo đổi hướng đi thì không chịu. Em mệt cả tinh thần lẫn chuyện tiền bạc…” - Cô trải lòng.

Ở phần bình luận, có người động viên cô cố gắng, dù sao kinh doanh buôn bán thua lỗ cũng là điều chẳng ai mong muốn, chồng tu chí làm ăn là điều đáng khích lệ rồi. Dẫu vậy, cũng không ít người cho rằng đàn ông để vợ bán vàng cưới lấy vốn, đã không đâu vào đâu còn cố chấp gồng lỗ, làm khổ vợ con thì rõ là không ổn.

“Chuyện làm ăn thì khó nói lắm, với cũng chẳng ai thành công ngay lần đầu. Những lúc như thế này thì vợ chồng nên động viên nhau bạn à, phải cố nghĩ tích cực thôi” - Một người chia sẻ.

“Mình luôn quan niệm là đàn ông phải tu chí làm ăn, dám nghĩ dám làm nhưng cái gì cũng nên có điểm dừng, có mức độ. Vàng cưới của 2 vợ chồng, trong đó chắc có cả của hồi môn mà bố mẹ vợ cho vợ, bán đi làm vốn rồi nhưng không thành thì cũng nên xem xét lại đường hướng. Chứ cố chấp gồng lỗ đến mức mòn cả tiền tiết kiệm thì dại quá, khổ vợ con mình, khổ cả mình. Vậy thì cố để làm gì nhỉ?”- Một người phản bác.

“2 năm nay thấy làm ăn kinh doanh khó lắm, quanh mình 10 người thì đến 8 người lỗ rồi. Gồng lỗ lúc này mình thấy chẳng phải ý hay. Dù sao vàng bán thì cũng bán rồi, giờ tập trung làm ăn, tiết kiệm lại thôi” - Một người khuyên.

Kinh doanh ở thời điểm này, cần lưu ý những gì?

Vấn đề quan trọng nhất không phải là dám làm, mà là biết cách chuẩn bị, dự phòng cho tình huống xấu nhất. Bởi lẽ, thị trường hiện nay không còn là “miền đất hứa” - chỉ cần có vốn và ý chí là có thể kinh doanh thành công. Sau giai đoạn biến động kinh tế, sức mua giảm, chi phí đầu vào tăng, còn hành vi tiêu dùng lại thay đổi chóng mặt, người làm kinh doanh nếu chỉ mang tâm thế “liều ăn nhiều”, thì rất dễ mất sạch.

Vậy nên, trước khi bắt tay vào kinh doanh, điều cần nhất là chuẩn bị 3 thứ này càng kỹ càng tốt.

Ảnh minh họa

Đầu tiên đương nhiên là vấn đề tài chính. Không ít người thất bại vì đặt cược toàn bộ vốn liếng vào một lần “đánh lớn”. Tư duy “tất tay” trong bối cảnh hiện nay chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào gia đình vào thế rủi ro cao. Một người khôn ngoan không dùng toàn bộ tiền tiết kiệm hay của hồi môn để đổ vào kinh doanh, mà sẽ luôn giữ lại một quỹ dự phòng. Bởi trong kinh doanh, dòng tiền quan trọng hơn lợi nhuận.

Tiếp đến là kiến thức và khả năng phân tích thị trường. Trước đây, có thể chỉ cần “biết nghề” là đủ, nhưng giờ thời thế đã khác. Người làm ăn phải hiểu xu hướng tiêu dùng, chiến lược marketing và quản trị rủi ro. Một quyết định sai thời điểm có thể khiến toàn bộ vốn tan biến chỉ trong vài tháng. Do đó, chuẩn bị ở đây không chỉ là có vốn, mà là có hiểu biết. Nếu chưa từng trải qua một chu kỳ khủng hoảng kinh tế, ít nhất cũng nên tham khảo người đi trước, học cách đánh giá rủi ro, và đặt ra giới hạn thua lỗ cho chính mình. Nhiều người thua không phải vì họ không đủ năng lực, mà vì không biết lúc nào nên dừng.

Cuối cùng là tâm thế. Tâm thế “đã làm thì phải làm đến cùng” từng là biểu tượng của kiên trì, nhưng trong thời buổi này, nó lại có thể trở thành cái bẫy. Biết linh hoạt, thay đổi chiến lược, thậm chí tạm dừng để bảo toàn lực, đó mới là bản lĩnh thật sự. Nhiều người tiếc tiền, tiếc công, nên tiếp tục dốc vốn, vay thêm, bán vàng, bán đất… mà không nhận ra mình đang đào sâu hơn cái hố thua lỗ.

Kinh doanh chưa bao giờ là dễ, nhưng cũng không hoàn toàn bất khả thi. Người có kế hoạch, có dự phòng, có kiến thức, dù thất bại vẫn còn đường đứng dậy. Người lao vào với niềm tin mù quáng thì tiếc thay, lại thường mất tất cả.