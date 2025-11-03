Bức ảnh chụp phòng con trai tuổi dậy thì khiến dân mạng nghẹt thở

Mỗi bậc cha mẹ đều có cách riêng để dạy con. Có người tin vào kỷ luật, có người chọn đồng hành nhẹ nhàng; có nhà luôn khuyến khích tự do, nhưng cũng có nhà đặt ra nguyên tắc nghiêm ngặt. Không ai có thể nói cách nào là đúng tuyệt đối, bởi trẻ con khác nhau, và tình yêu thương của cha mẹ cũng biểu hiện theo nhiều cách.

Thế nhưng đôi khi, chính thứ "quan tâm" mà cha mẹ cho là đúng lại khiến con cái cảm thấy áp lực mà họ không nhận ra. Mới đây, một bức ảnh chụp trong phòng của cậu bé tuổi dậy thì ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội khi người cha cho rằng đó là minh chứng cho "gia đình hạnh phúc", còn dân mạng lại nhìn thấy sự nghẹt thở phía sau.

Theo chia sẻ, người cha này luôn tự tin mình có phương pháp giáo dục hiệu quả. Ông chụp lại căn phòng của con trai để làm "minh chứng". Trong bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy căn phòng của cậu bé rất gọn gàng ngăn nắp, còn bản thân cậu bé thì ngồi nghiêm chỉnh bên bàn học, cánh cửa phòng mở toang như biểu tượng cho sự tin tưởng, gần gũi.

Người cha khoe việc con trai chẳng bao giờ đóng cửa phòng nhưng bất ngờ nhận về phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng

Người cha viết: "Ai cũng nói con ở tuổi dậy thì như một hòn đảo cô lập, suốt ngày đóng cửa không nói chuyện. Nhưng con trai tôi khác, nó luôn mở cửa, luôn để cha mẹ nhìn thấy mình học hành chăm chỉ. Thói quen này duy trì nhiều năm rồi".

Thậm chí, ông còn chia sẻ bí quyết dạy con là luôn tôn trọng cá tính, bình đẳng giao tiếp, đồng hành học tập cùng con.

Trái ngược với sự tự hào của người cha, cư dân mạng lại cảm thấy u ám khi nhìn vào bức ảnh. Họ nói chỉ cần nhìn thôi cũng thấy áp lực đè nặng.

Trong ảnh, phía sau cậu bé là một bức tường dán kín các tờ giấy khen chi chít, không chừa lấy một khoảng trống. Phía dưới, cặp sách nằm vạ dưới đất, sách vở rải rác. Ánh sáng trong ảnh thì yếu ớt, sắc vàng mờ khiến tổng thể càng thêm bí bách.

Nhiều người cho biết mình cảm thấy "khó thở" khi nhìn vào bức ảnh

Nhiều người nhận xét: "Giống như cậu bé đang bị giám sát liên tục, kể cả khi học bài cũng không có không gian riêng".

Có người nói: "Nhìn bức tường đầy giấy khen mà thấy sợ, như thể thành tích đã trở thành bức tường ngăn cách cha mẹ với con cái".

Thậm chí, một số bình luận còn cho rằng góc chụp của phụ huynh trông như đang "lén chụp" hơn là "ghi lại kỷ niệm", càng khiến bức ảnh toát lên cảm giác lạnh lẽo.

Dù nhận về phản ứng trái chiều, người cha tỏ ra khá ngạc nhiên, không hiểu vì sao mình lại bị "ném đá". "Tôi chỉ thấy đây là khung cảnh học tập ấm áp thôi mà. Sao mọi người lại nghĩ quá nhiều?", ông trả lời sau khi đọc được những bình luận tiêu cực.

Không rõ hoàn cảnh thực tế của gia đình trên ra sao, tuy nhiên, có lẽ vì ai cũng từng trải qua tuổi dậy thì, cái thời nhạy cảm, áp lực, dễ bị tổn thương nên khi nhìn vào bức ảnh, họ phần nào tỏ ra nhạy cảm khi cho rằng thấy lại chính mình trong đó.

Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, mỗi gia đình đều có cách dạy con riêng, và điều quan trọng nhất là tôn trọng cảm nhận của đứa trẻ. Có những đứa trẻ thích mở cửa phòng, nhưng cũng có những đứa lại xem đó là xâm phạm quyền riêng tư. Với kiểu thứ hai, việc bắt con "luôn mở cửa" chẳng khác nào tước đi không gian an toàn của chúng.

Giáo dục là sự đồng hành bình đẳng, là quá trình hai bên cùng thỏa thuận, chứ không phải một bên ra lệnh, bên kia phục tùng. Nếu cha mẹ và con cái cùng bàn bạc được về việc học, giờ đi ngủ, thời gian dùng điện thoại..., thì đó mới là nền tảng của sự tin tưởng thật sự.

Có thể cậu bé trong ảnh vẫn đang sống hạnh phúc và bức tường đầy giấy khen kia là kết quả của nỗ lực thật sự. Nhưng cách nhìn khác nhau giữa cha mẹ và người ngoài đã phản chiếu một điều đáng suy ngẫm, rằng đôi khi, thứ cha mẹ gọi là "quan tâm", trong mắt con lại là "áp lực".

Giáo dục không có khuôn mẫu chung. Mỗi đứa trẻ, mỗi gia đình đều cần một "cánh cửa" phù hợp với riêng mình. Cánh cửa đó có thể mở, có thể đóng, miễn là sau cánh cửa ấy vẫn còn tình yêu và sự tôn trọng.