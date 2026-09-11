Bức ảnh chụp lén Ninh Dương Lan Ngọc khiến netizen không chịu nổi

Sự nổi tiếng của Ninh Dương Lan Ngọc khiến người hâm mộ không ngừng bàn tán.

Những ngày qua, Chị Chị Em Em 3 đang là một trong những bộ phim điện ảnh được mong chờ nhất của màn ảnh Việt. Sức hút từ hai phần phim trước đó cùng những thông tin úp mở về dàn cast chất lượng đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Giữa lúc đoàn phim đang úp mở về dự án thì mới đây, hình ảnh hậu trường rò rỉ của Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội đã ngay lập tức khiến cộng đồng mạng một phen rộn ràng.

Trong bức ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc diện một bộ trang phục mang tông màu hồng đất nhã nhặn, với phần áo tay bồng cổ thắt nơ bản lớn đi cùng chân váy tiệp màu dài qua gối. Dù chỉ là khoảnh khắc vô tình được ghi lại qua camera, nàng "ngọc nữ" vẫn chứng minh đẳng cấp visual sắc sảo, nổi bật. Khí chất quý phái, thanh lịch vừa mang nét cổ điển vừa toát lên vẻ sang trọng cho thấy người đẹp đang đóng một vai quý tộc trong phim.

Đáng chú ý, đi cạnh Lan Ngọc là Quốc Anh trong bộ trang phục sơ mi trắng chỉn chu. Sự xuất hiện chung khung hình này càng làm bùng nổ những nghi vấn và đồn đoán suốt thời gian qua về vai diễn cũng như mối quan hệ của cả hai trong phim. Cư dân mạng râm ran truyền tai nhau hai người có mối quan hệ vụng trộm đầy ngang trái vốn là "đặc sản" giật gân không thể thiếu của vũ trụ điện ảnh Chị Chị Em Em.

Sở dĩ nói bức ảnh này khiến netizen "không chịu nổi" là bởi hành động "giấu bài" quá kỹ từ phía nhà sản xuất. Suốt thời gian qua, trong khi tạo hình của hàng loạt diễn viên khác như Kỳ Duyên (vai Thị Mầu) hay Quốc Anh (vai Văn Tài) lần lượt được công bố chính thức và chiếm sóng truyền thông thì nhân vật của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Sự "im hơi lặng tiếng" này khiến người hâm mộ vô cùng sốt ruột, ngóng trông mỏi mòn đến mức mất kiên nhẫn dưới mỗi bài đăng của ê-kíp. Chính vì vậy, khoảnh khắc rò rỉ hiếm hoi này chẳng khác nào "cơn mưa giải nhiệt" nhưng cũng đồng thời đẩy sự tò mò lên đỉnh điểm.

Một tạo hình khác của Lan Ngọc trong phim được leak trước đó

Bình luận của netizen:

- Trời ơi visual này sang quá, hóng tạo hình chính thức của Lan Ngọc mãi mà đoàn phim cứ giấu

- Cuối cùng cũng thấy nàng thơ rồi

- Chờ không nổi đâu ekip ơi

- Mất ăn mất ngủ chờ chị đẹp xuất hiện

- Quá xinh quá sang, tiếp tục lót dép hóng tạo hình

- Tạo hình đây hả? Trông quyền quý, tiểu thư phết

Chị Chị Em Em 3 do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cầm trịch, sẽ lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa đầy lễ giáo và khuôn phép khắt khe. Nội dung phim xoay quanh mạng lưới tình cảm, danh dự và những toan tính rối ren, phức tạp của cuộc tình tay năm đầy sóng gió giữa các nhân vật Văn Tài - Thị Mầu - Thị Liễu - Văn Cường - Thị Nương. Hiện tại, dự án đã chính thức công bố các vai diễn của Kỳ Duyên (Thị Mầu), Quốc Anh (Văn Tài - chồng Thị Mầu) cùng các diễn viên khác như Steven Nguyễn, NSND Lê Khanh và Bùi Quỳnh Hoa. Phim dự kiến sẽ chính thức đổ bộ rạp chiếu phim toàn quốc vào ngày 16/10/2026.