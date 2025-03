Mới đây, một chàng trai đến từ Trung Quốc đã đăng tải bức ảnh khoe thành quả chăm cây của mình. Ngay lập tức nó đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng, bởi hình dáng độc đáo và lạ mắt của loài cây khiến nhiều người cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

Phóng to bức ảnh, dễ nhận ra trên mỗi thân cây đều "mọc" một đôi môi chúm chím, hồng hào như được tô son. Cư dân mạng không ngừng tranh luận, một số người cho rằng đây là cây thật, trong khi số khác lại nghĩ rằng đây là sản phẩm photoshop để câu view.

Tuy nhiên, sự thật khiến ai cũng phải trầm trồ chính là loài cây môi đỏ chúm chím này thực sự tồn tại trên đời, không phải là một tác phẩm nghệ thuật do ai đó tạo ra, mà là loài cây có trong tự nhiên.

Được biết, đây là cây Conophytum Pageae – một loài cây gần giống với sen đá, có đặc điểm kỳ lạ là các lá mọng nước hình cầu, thường nối với nhau ở gốc và có các khe nhỏ, khiến chúng trông giống như hình một đôi môi chúm chím.

Chủ nhân của bức ảnh gây tranh cãi, sau khi thấy dân tình bàn tán sôi nổi về cây Conophytum Pageae, đã hài hước đăng tải thêm vài tấm ảnh với những tạo hình sáng tạo cho cây. Anh chàng đã gắn phụ kiện và dùng bút vẽ mắt cho cây. Vì đã sẵn có đôi môi, nên ngay lập tức, nó trở thành một khuôn mặt đầy cảm xúc, khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

Tìm hiểu về Conophytym Pageae

Loài cây này có nguồn gốc từ khu vực Nam Phi, cụ thể là phía tây bắc Nam Phi và tây nam Namibia. Những khu vực này có khí hậu khô cằn với lượng mưa thấp, đất đai thô ráp và thoát nước tốt, là điều kiện lý tưởng để cây Conophytum Pageae phát triển khỏe mạnh. Cây mọng nước này thích nghi rất tốt với môi trường khô cằn và có thể chịu đựng được điều kiện đất nghèo dinh dưỡng.

Bí quyết chăm Conophytum Pageae đạt trạng thái đẹp nhất

Để Conophytum Pageae khoe sắc rực rỡ, cần phải chú ý đến đất, nước, phân bón, nhiệt độ và ánh sáng trong quá trình chăm cây.

1. Đất phải tơi xốp, thoát nước tốt

Conophytum Pageae kén đất, bởi quê hương của nó là vùng đất cát thô, thoát nước nhanh. Muốn chăm tốt, cần chọn đất hạt to như đá vermiculite, đá núi lửa, xỉ than, trộn thêm ít đất than bùn hoặc đất mùn, tỉ lệ lý tưởng là 7:3 (hạt:mùn). Đất vừa thoáng khí vừa đủ dinh dưỡng sẽ rất phù hợp với Conophytum Pageae.

2. Tưới nước vừa phải

Không nên tưới quá nhiều nước, vì nếu nước đọng trong chậu sẽ dễ gây thối rễ. Tuy nhiên, cũng không để đất quá khô, vì điều này sẽ khiến rễ héo, lá cây teo lại và cây ngừng phát triển.

Vào mùa đông, khi nhiệt độ dưới 5°C, cần giảm lượng nước tưới. Mùa hè, mặc dù cây phát triển chậm do nhiệt độ cao, nhưng cần tưới nhiều hơn một chút. Trong mùa mưa, hãy mang cây vào nơi khô ráo, tránh để cây bị úng nước.

3. Bón phân đúng cách

Khi bón phân cho Conophytum Pageae, nên ưu tiên các loại phân có hàm lượng phốt pho và kali cao, tránh dùng phân đạm quá nhiều vì sẽ làm lá phát triển mạnh mẽ, khiến đôi môi của cây trở nên xanh. Trong mùa sinh trưởng, khoảng 20 đến 30 ngày, có thể bón phân ba thành phần NPK hoặc phân bánh dầu đã được lên men để giúp cây phát triển khỏe mạnh.

4. Nhiệt độ và ánh sáng

Conophytum Pageae thích môi trường ấm áp nhưng không chịu được nhiệt độ quá cao hay quá thấp. Khi nhiệt độ mùa hè vượt quá 30 độ C hoặc mùa đông dưới 5 độ C, cây sẽ phát triển rất chậm. Vì vậy, vào mùa hè, bạn nên đặt cây ở nơi có ánh sáng nhẹ và thông thoáng, tránh nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Mùa đông, cần đảm bảo nhiệt độ trên 5 độ C để cây có thể tiếp tục phát triển.

Nguồn: Toutiao