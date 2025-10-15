Bức ảnh bữa cơm cuối cùng ở Hà Nội của một đôi vợ chồng U40

Với một vài người, quyết định bỏ phố về quê là một sự chủ động nhưng với một số khác, đây là sự lựa chọn cuối cùng, nghĩa là chẳng còn cách nào trụ lại thành phố nữa nên đành về quê thôi. Chuyện giá nhà ở thành phố cao, rồi chi phí sống đắt đỏ, có lẽ ai cũng biết cả rồi. Về quê có thể chưa biết thu nhập sẽ ra sao, nhưng nếu đỡ được khoản tiền thuê nhà, một phần tiền ăn, kể cũng đỡ.

Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

U40 quyết định rời Hà Nội về quê

Trong bài tâm sự của mình, người chồng cho biết cả 2 vợ chồng đều đã gần 40 tuổi, ở Hà Nội 15 năm nhưng vẫn chưa thể mua nhà. Hiện tại gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con đang ở phòng trọ vẻn vẹn 15m2. Cuộc sống nhìn chung khá ngột ngạt…

Bức ảnh bữa cơm cuối cùng ở Hà Nội do người chồng đăng tải

“Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình… Về sớm, đi chợ nấu cơm, mọi ngày toàn vợ đi chợ thôi. Đi chợ mới thấy cái gì cũng tăng mọi người à, chỉ lương của mình vẫn dậm chân tại chỗ, vừa có chút oán trách, có chút buồn vì bản thân kém cỏi quá...

15 năm lăn lộn ở Hà Nội, vợ chồng mình vẫn chẳng có nhà riêng, vẫn thuê phòng trọ 2,3 triệu/ tháng, cả nhà chen chúc nhau trong căn phòng 15m2… Tối nay vợ đón 2 con về, cả nhà ăn bữa cơm sớm lúc 18h30, vừa ăn vừa xem thời sự, điều mà bình thường nhà mình chẳng làm được vì bố mẹ về muộn, con cái đợi mòn mỏi.

Nhà mình quyết định sẽ về quê, vợ đi làm hết tháng, còn mình thì nghỉ trước. Mai mình sẽ về quê sắp xếp chỗ ở, đi chuẩn bị giấy tờ chuyển trường cho các con. Hai con cũng biết bố mẹ vất vả nên không phản đối, nhưng nhìn các con chuyển trường xa bạn bè mình cũng thương lắm. Trước mắt 2 vợ chồng tính về quê xin làm ở khu công nghiệp mà cũng hơi lo vì bọn mình cũng gần 40 rồi, liệu có khó không mọi người nhỉ?” - Người chồng trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người động viên, ủng hộ gia đình về quê. Một vài người thủ thỉ bày tỏ họ thấy bản thân trong từng lời tâm sự mà người chồng viết ra, cái khác chỉ là vì nhiều lý do mà họ chưa đủ mạnh dạn, can đảm để về quê.

“Đang thấy mình trong bài viết này. Ở Hà Nội thực sự nhiều khi mệt mỏi lắm mà cứ mệt đằng đẵng năm này sang năm khác, cái mệt đầu óc nó mới là thứ khiến người ta kiệt quệ. Mừng cho 2 bác vì còn có quê để về. Về quê cũng là 1 sự can đảm đấy. Chúc 2 bác sớm ổn định cuộc sống ở quê nhé” - Một người vừa trải lòng, vừa động viên.

“Cứ làm sao mà vợ chồng, con cái thoải mái là được bác ạ. Ở quê có thể thu nhập thấp hơn nhưng được ở nhà mình, gần bố mẹ, chi phí sinh hoạt cũng thấp hơn mà đỡ bon chen. Không khí trong lành, đồ ăn sạch sẽ. Lo nhất chắc chỉ là 2 con sẽ mất chút thời gian để làm quen trường mới, bạn mới” - Một người bày tỏ.

“Về quê mà có khu công nghiệp thì tạm yên tâm là không lo không làm ra tiền, nhưng lâu dài cũng cần tính làm cái khác bác ạ. Làm KCN như chỗ em mà tăng ca thì lương cũng ổn, cũng 20-25 triệu/tháng chứ không ít nhưng mà ảnh hưởng sức khỏe lắm, cố làm 6 tháng 1 năm coi như lấy chút vốn rồi tìm việc khác làm, chứ gần 40 tuổi rồi làm đêm làm hôm cũng nguy hiểm” - Một người chia sẻ.

Bỏ phố về quê, cần lưu ý những gì để không bấp bênh tài chính?

1. Tính thật kỹ bài toán chi tiêu mới

Nhiều người khi rời phố về quê thường mặc định rằng “ở quê thì rẻ hơn”, nhưng thực tế không hẳn vậy. Chi phí sinh hoạt có thể giảm, nhưng đổi lại là nhiều khoản khác phát sinh mà ở thành phố trước đây không có, ví dụ như sửa sang nhà cửa, sắm đồ đạc, phương tiện đi lại,... thậm chí là các chi phí sinh hoạt xóm, phường.

Nếu không tính toán kỹ bài toán chi tiêu, con số tổng chi có thể cũng không thấp hơn là mấy so với khi còn ở thành phố. Thế nên một trong những điều quan trọng nhất, cần ưu tiên là lập lại bảng dự trù chi tiêu ngay khi về quê, tách rõ phần sinh hoạt tối thiểu và phần dự phòng cho những rủi ro bất ngờ.

2. Chuẩn bị quỹ dự phòng trước khi về quê

Không có quỹ dự phòng khi thay đổi môi trường sống, chẳng khác nào tự đặt bản thân và gia đình vào thế khó. Bởi không có gì đảm bảo bạn sẽ ngay lập tức kiếm được việc khi về quê, và sẽ gắn bó được với công việc đó lâu dài. Kể cả đã tìm được việc ở quê rồi mới quyết định về quê, quỹ dự phòng vẫn là thứ bắt buộc phải có. Công việc, cứ phải làm mới biết mình có thực sự phù hợp hay không. Cũng không ai dám chắc bản thân qua được 2 tháng thử việc, chứ chưa bàn tới chuyện lâu dài.

Thế nên nếu chưa có quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng sinh hoạt phí, tốt nhất đừng tính chuyện thay đổi môi trường sống.

3. Đừng vội dồn tiền sửa nhà hay xây nhà

Về quê sinh sống sau nhiều năm ở thành phố, mong muốn chung của không ít người là mua đất, xây nhà hoặc sửa sang lại căn nhà mình đang ở cùng ông bà, bố mẹ. Đương nhiên, đó là mục tiêu chính đáng, chỉ là đừng vội vàng bắt tay vào làm ngay nếu tài chính chưa quá dư dả.

Việc vội vàng sửa sang hoặc xây nhà khi thu nhập chưa ổn định là điều rất rủi ro. Một ngôi nhà đẹp không thể thay thế được dòng tiền đều đặn hàng tháng. Khi đã quen nhịp sống ở môi trường mới, khi đã có thu nhập ổn định, bắt tay vào tân trang nhà cửa cũng chưa muộn.