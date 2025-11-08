Bức ảnh 2 bác sĩ phẫu thuật nằm trên sàn phòng mổ lạnh lẽo viral khắp mạng

Trong thế giới y học đầy tốc độ, nơi mỗi giây đều quý giá và sinh mạng nằm trên lằn ranh mong manh, có rất ít hình ảnh nào mạnh mẽ bằng bức ảnh vừa viral ở Trung Quốc: Hai bác sĩ phẫu thuật kiệt sức nằm gục trên sàn phòng mổ lạnh lẽo sau khi thực hiện ca phẫu thuật não kéo dài suốt 32 giờ đồng hồ.

Hai người họ, bác sĩ Dai và bác sĩ Tian đến từ Bệnh viện trực thuộc thứ nhất của Đại học Y khoa Phúc Kiến, vừa trải qua hơn một ngày dài chiến đấu với sự mệt mỏi cùng cực để cứu sống một bệnh nhân bị phình động mạch não nguy hiểm đến tính mạng.

Bức ảnh về hai bác sĩ đổ gục trên sàn vẫn còn mặc áo phẫu thuật, sau khi hoàn thành ca mổ đã nhanh chóng lan truyền khắp Internet. Nó trở thành biểu tượng cho ý nghĩa thực sự của sự cống hiến, lòng trắc ẩn và sự hy sinh trong ngành y. Trong một xã hội nơi những người hùng thường được miêu tả là mặc áo choàng, hình ảnh này nhắc nhở rằng nhiều người hùng vĩ đại nhất thế giới không hề mặc áo choàng - mà họ mặc đồ phẫu thuật và đeo ống nghe.

Theo Ifeg , ca phẫu thuật mà Tiến sĩ Dai và Tiến sĩ Tian thực hiện không phải là một quy trình thông thường. Bệnh nhân, một người trung niên, đang bị phình động mạch não nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Phình động mạch não dù không hiếm, có thể cực kỳ khó điều trị, đặc biệt khi khối phình lớn hoặc nằm ở những khu vực quan trọng của não.

Trong trường hợp này, khối phình nằm ở khu vực đòi hỏi công việc chính xác và tỉ mỉ, với rất ít sai sót được cho phép. Loại phẫu thuật này không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn tinh thần cực kỳ căng thẳng, yêu cầu các bác sĩ phải duy trì sự tập trung cao độ trong nhiều giờ liền.

Các bác sĩ phẫu thuật thường làm việc dưới áp lực khổng lồ. Họ được giao nhiệm vụ đưa ra các quyết định sinh tử, thực hiện các quy trình phức tạp và xử lý các tình huống rủi ro cao. Tuy nhiên, bất chấp cường độ công việc, nhiều chuyên gia này vẫn giữ sự khiêm tốn và quên mình.

Một số hình ảnh khác cho thấy sự vất vả của các nhân viên y tế

Hình ảnh của bác sĩ Dai và bác sĩ Tian là một trong vô số câu chuyện diễn ra hàng ngày tại các bệnh viện trên thế giới. Đó là một câu chuyện về sự hy sinh, về việc cống hiến mọi thứ vì lợi ích mạng sống của một người khác.

Nguồn: Ifeg