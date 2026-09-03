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Bữa tối ngày 2/9 của Đình Bắc

Thùy Linh
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Nam cầu thủ có dịp xả hơi trong kỳ nghỉ lễ để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cầu thủ Phạm Lý Đức mới đây chia sẻ khoảnh khắc gặp gỡ thân mật cùng người đồng đội Nguyễn Đình Bắc. Kèm theo bức ảnh dùng bữa tại một nhà hàng, nam cầu thủ viết ngắn gọn: “Lễ 2/9 và tân gia muộn…”, thu hút sự chú ý của bạn bè và người hâm mộ.

Trong ảnh, Lý Đức và Đình Bắc ngồi đối diện nhau bên bàn ăn với nhiều món được bày biện. Cả hai lựa chọn phong cách ăn mặc đơn giản, thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trong dịp lễ.

Bên dưới bài đăng, đồng đội Nguyễn Đức Anh để lại bình luận hài hước: “2 anh em ăn uống đạm bạc nhỉ”, khiến nhiều người thích thú. Cách trêu đùa thân tình cũng phần nào cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa các cầu thủ.

- Ảnh 1.

Dòng trạng thái “tân gia muộn” cũng khiến người ta nghĩ tới cột mốc mới đây của Nguyễn Đình Bắc. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 và Siêu cúp Bóng đá Việt Nam, nam cầu thủ đã về quê mừng tân gia căn nhà mới xây cho bố mẹ vào tối 31/8, tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đình Ấp, bố của Đình Bắc, gia đình vốn đã có kế hoạch làm lễ tân gia từ trước. Tuy nhiên, mọi người quyết định chờ đến khi tiền đạo sinh năm 2004 hoàn thành các giải đấu gần đây để anh có thể trực tiếp trở về chung vui cùng bố mẹ. Sau dịp này, Đình Bắc dự kiến trở lại Hà Nội để hội quân với CLB Công an Hà Nội.

Ngôi nhà mới được gia đình khởi công xây dựng từ tháng 10/2025 trên khu đất nằm cạnh căn nhà cũ. Công trình gồm hai tầng, mang phong cách hiện đại với hai gam màu trắng và xám làm chủ đạo. Sau khi hoàn thiện phần nội thất, gia đình đã chuyển vào sinh sống trước thời điểm tổ chức lễ mừng nhà mới.

- Ảnh 2.

Không gian bên trong được bố trí theo hướng tiện nghi và hiện đại. Đáng chú ý, tại phòng khách, gia đình dành riêng một khu vực để trưng bày những tấm huy chương, chiếc cúp cùng hình ảnh của Đình Bắc trong màu áo các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Góc nhỏ này lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi bóng đá của chàng tiền đạo quê Nghệ An.

Trong quá trình xây dựng, Đình Bắc cũng góp phần hỗ trợ kinh phí để bố mẹ hoàn thiện ngôi nhà. Trước đó, vào tháng 3, khi công trình vẫn đang trong giai đoạn thi công phần thô, anh từng đăng tải hình ảnh căn nhà trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ “Báo hiếu cho bố mẹ”. Năm 2024, tiền đạo trẻ cũng từng mua ôtô tặng bố mẹ với mong muốn giúp gia đình di chuyển thuận tiện và an toàn hơn.

- Ảnh 3.

Sinh năm 2004 và trưởng thành từ bóng đá trẻ Nghệ An, Đình Bắc bắt đầu thu hút sự chú ý sau màn trình diễn tại VCK U23 châu Á 2024. Từ đó, anh từng bước có thêm cơ hội ở cấp độ cao hơn, được gọi lên đội tuyển Việt Nam và trở thành một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều kỳ vọng.

Phạm Lý Đức sinh năm 2003, quê Tây Ninh. Trung vệ trẻ từng trải qua quá trình đào tạo tại hai lò bóng đá PVF và Nutifood trước khi bước vào môi trường chuyên nghiệp. Năm 2022, anh gia nhập Bà Rịa - Vũng Tàu và thi đấu tại giải hạng Nhất. Đến tháng 8/2024, Lý Đức chuyển sang HAGL, trước khi tiếp tục khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Sở hữu chiều cao 1,82 m cùng thể hình rắn chắc, Lý Đức được đánh giá có lợi thế trong những tình huống tranh chấp trực tiếp và không chiến. Cầu thủ quê Tây Ninh tạo dấu ấn ở cấp độ đội tuyển trẻ khi góp mặt trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành HCV SEA Games 33.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)

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