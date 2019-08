Bữa tối "nảy lửa" ở G-7: Ai ủng hộ Nga quay trở lại nhóm, ai phản đối?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc tranh cãi với các nhà lãnh đạo G-7 tại hội nghị thượng đỉnh ở Biarritz (Pháp), khi cố gắng thúc đẩy ý tưởng đưa Nga trở lại nhóm, The Guardian dẫn các nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết.

Trước đó, một nguồn tin khác cũng xác nhận việc đưa Nga trở lại G-7 đã được thảo luận tại bữa tối của các nhà lãnh đạo G-7 ở Biarritz, nhưng không có thỏa thuận nào đạt được.

"Đã có một chút căng thẳng. Hầu hết các nhà lãnh đạo khác đều khăng khăng rằng đây là một gia đình, một câu lạc bộ, một cộng đồng dân chủ tự do và do đó họ không thể cho phép Nga – vốn không đại diện cho điều đó quay trở lại", một nhà ngoại giao châu Âu nói với tờ The Guardian.

Theo các nguồn tin, chỉ có Thủ tướng Italia Giuseppe Conte sắp mãn nhiệm ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Trump, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giữ lập trường trung lập. Các thành viên còn lại của nhóm phản đối mạnh mẽ đề xuất này.

Hồi đầu tuần trước, Tổng thống Trump đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G-7 năm 2020 tại Mỹ.

Ông Trump cũng nói rằng Nga nên trở lại với nhóm như thời kỳ G8. Trong khi một số quốc gia, như Nhật Bản, cởi mở với ý tưởng này, thì những quốc gia khác, như Canada, vẫn kiên quyết phản đối.

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga thấy bất kỳ hình thức đối thoại nào với các quốc gia G-7 đều hữu ích.

Nhóm các nước G-8 đã tồn tại trong giai đoạn 1998-2014 nhưng sau đó trở thành G-7 do những bất đồng với Nga liên quan đến các sự kiện ở Crimea và Ukraine. G7 đã cáo buộc Moscow can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga, theo Sputnik.