Bữa ăn giúp nhạc sĩ Phạm Tuyên khỏe mạnh ở tuổi gần 100

Trên trang cá nhân, đại diện gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên mới đây đã chia sẻ về thói quen sinh hoạt, ăn uống điều độ giúp ông duy trì sức khỏe ổn định dù tuổi cao.

Theo đó, từ thời trẻ, nhạc sĩ Phạm Tuyên vốn không có nền tảng thể chất tốt khi từng mắc nhiều bệnh như lao phổi, hen phế quản, đau khớp… Tuy nhiên, việc duy trì chế độ sinh hoạt khoa học được cho là một trong những yếu tố quan trọng giúp ông giữ được thể trạng ổn định và kéo dài tuổi thọ.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên tự ăn ở tuổi gần 100.

Đại diện gia đình chia sẻ: "Nhạc sĩ Phạm Tuyên vốn không phải là người khỏe mạnh, từ thời trẻ ông đã bị lao phổi, rồi hen phế quản, đau khớp… Nhưng có lẽ việc ăn uống điều độ là một trong những nguyên nhân cho sức khỏe bình ổn và kéo dài tuổi thọ".

Ở tuổi 97, nhạc sĩ vẫn duy trì nếp sống giản dị mỗi ngày. Gia đình cho biết: "Ở tuổi 97, hàng ngày ông vẫn tự ăn cơm với những món ăn được nấu mềm và không thể thiếu hoa quả tráng miệng (thường là chuối), bao năm nay luôn đều đặn một ly nhỏ rượu vang".

Không chỉ vậy, thói quen này còn khiến nhiều người nể phục. "Có người quen tới thăm ông đã bày tỏ sự nể phục về thói quen ăn uống giản dị nhưng hiệu quả ấy, thế là ông được biếu rượu vang và rất xúc động cảm ơn", đại diện gia đình chia sẻ thêm. Đính kèm chia sẻ là clip nhạc sĩ Phạm Tuyên đang ngồi ăn. Ông vẫn dùng đũa và ăn ngon lành.

Chia sẻ của gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên đã nhận được gần 2 nghìn bình luận. Ai cũng ngưỡng mộ vì ở tuổi này ông vẫn khỏe mạnh, tự ăn uống, chăm sóc bản thân.

Căn phòng ấm áp, để nhiều bằng khen, kỷ niệm của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên là một biểu tượng lớn của nền âm nhạc Việt Nam, người được mệnh danh là "người chép sử bằng âm nhạc" với gia tài đồ sộ gần 700 tác phẩm. Ông sinh ngày 12/01/1930 tại Hà Nội, vốn là con trai của học giả nổi tiếng Phạm Quỳnh. Tên tuổi của Phạm Tuyên gắn liền với những ca khúc đi cùng năm tháng, đặc biệt là bài hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng".

Bên cạnh đó, ông còn sở hữu danh sách dài các bài hát lay động lòng người như "Đảng đã cho ta một mùa xuân", "Chiếc gậy Trường Sơn" hay "Hà Nội - Điện Biên Phủ". Không chỉ dành tâm huyết cho đề tài chính trị, ông còn là người bạn lớn của trẻ thơ với những giai điệu quen thuộc như "Chiếc đèn ông sao", "Chú voi con ở Bản Đôn" và "Cánh én tuổi thơ".

Nhờ những đóng góp to lớn đó, ông đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật vào năm 2012 cùng nhiều huân huy chương cao quý khác. Hiện nay, nhạc sĩ đang sống an nhàn tại Hà Nội, tiếp tục là tấm gương sáng về niềm say mê nghệ thuật và lòng yêu nước cho các thế hệ sau.