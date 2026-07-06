Bữa ăn của "quái vật" Erling Haaland

Erling Haaland nạp khoảng 6.000 calo/ngày, gần gấp 3 mức trung bình của một người trưởng thành.

Erling Haaland đã đưa Na Uy vượt qua Brazil để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Tiền đạo này ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2 - 1 trước ứng cử viên nặng ký Brazil. Và dù bóng đá luôn là môn thể thao tập thể, màn trình diễn lần này thực sự mang đậm dấu ấn của riêng Haaland.

Haaland đã ghi 62 bàn sau 54 trận cho đội tuyển Na Uy. Nếu tính trung bình, đó là hơn một bàn mỗi trận. Trong vòng loại World Cup, anh ghi bàn ở cả 8 trận, với tổng cộng 16 pha lập công. Tại World Cup lần này, Haaland cũng đã nổ súng ở mọi trận đấu mình góp mặt, ghi tổng cộng 7 bàn sau 4 trận. Trong bóng đá, rất ít điều có thể được xem là chắc chắn, nhưng việc Haaland ghi bàn dường như đã trở thành một trong số đó.

Erling Haaland

Thành tích săn bàn ấn tượng ấy vốn đã đủ để gây chú ý. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tò mò hơn là chế độ ăn uống khá khác thường của Haaland. Tiền đạo người Na Uy theo đuổi một thực đơn mang hơi hướng nguyên thủy (ancestral diet) - kiểu ăn uống mà phần lớn các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại có lẽ sẽ không khuyến khích. Liệu đây có phải là bí quyết tạo nên thành công của “Uyên Linh Hoa Lan”?

Điều đầu tiên khiến nhiều người kinh ngạc là lượng thức ăn khổng lồ mà Haaland tiêu thụ mỗi ngày. Tiền đạo sinh năm 2000 nạp khoảng 6.000 calo/ ngày, gần gấp 3 mức trung bình của một người trưởng thành.

Việc các vận động viên chuyên nghiệp ăn nhiều là điều không hiếm, bởi họ cần lượng năng lượng lớn để tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, 6.000 calo/ ngày vẫn là con số gần chạm tới giới hạn mà cơ thể con người có thể tiêu thụ. Thông thường, khoảng 3.000 calo/ngày đã được xem là mức tối đa đối với một người trưởng thành khỏe mạnh. Dù sở hữu chiều cao 1,95m (6 feet 5 inch) cùng cường độ vận động rất lớn, việc Haaland ăn tới 6.000 calo mỗi ngày vẫn khiến nhiều người phải sửng sốt.

"Bữa ăn nhỏ sau trận đấu" của Haaland là một miếng sườn bò khổng lồ

Mặc dù lượng calo rất cao, thực đơn của Haaland gần như không có thực phẩm chế biến sẵn. Chàng cầu thủ chủ yếu ăn tim bò, gan bò, bít tết, mật ong nguyên chất, cá vược biển, măng tây, cơm rang trứng và sữa tươi chưa tiệt trùng (raw milk).

Trong bộ phim tài liệu Haaland: The Big Decision phát hành năm 2022, anh chia sẻ: “Mọi người thường không ăn những thứ này... Tôi rất quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể mình. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là ăn thực phẩm chất lượng, có nguồn gốc địa phương nhiều nhất có thể. Người ta nói thịt không tốt, nhưng là loại thịt nào? Thịt đông lạnh hay thịt từ những con bò được chăn thả trên đồng cỏ ngay tại địa phương?”.

Từ hàng nghìn năm trước, nội tạng động vật từng được xem là món ăn quý giá. Chỉ khi nền nông nghiệp phát triển và con người dễ dàng tiếp cận các phần thịt mềm ngon hơn, nội tạng mới dần mất đi vị thế.

Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, tim và gan bò mà Haaland thường xuyên ăn chứa lượng dưỡng chất rất cao, giàu vitamin nhóm B, folate cùng nhiều khoáng chất như sắt, phốt pho và magie. Đây cũng là nguồn protein chất lượng, trong khi giá thành lại rẻ hơn đáng kể so với các phần thịt cao cấp như thăn ngoại (sirloin) hay sườn bò (prime rib).

Nếu không thích ăn nội tạng, Haaland cũng có một món "tủ" khác trước mỗi trận đấu: lasagna (món mì đút lò truyền thống của Ý, thuộc họ pasta) do chính bố anh nấu.

"Tôi đều ăn món này trước mỗi trận sân nhà và kết quả luôn khá tốt, nên chắc hẳn bố tôi đã thêm một nguyên liệu đặc biệt nào đó” - Haaland kể trong phim tài liệu. "Tôi chẳng giúp được gì nhiều. Chủ yếu là nằm trên ghế sofa xem bố nấu. Mọi chuyện vẫn luôn như thế."

Bên cạnh những thực phẩm như tim bò, gan bò hay sữa tươi chưa tiệt trùng, Haaland cũng nhiều lần chia sẻ trên Instagram những bữa ăn yêu thích của mình, trong đó nổi bật là hàu tươi, hải sản và bít tết. Đây đều là những món giàu protein và khoáng chất, thường xuất hiện trong thực đơn của các vận động viên chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ phục hồi cơ bắp và duy trì thể trạng.

Haaland dành sự yêu thích cho món hàu

Siêu tiền đạo này cũng rất thích tôm hùm

Sở thích ăn hải sản của ngôi sao sinh năm 2000 cũng phần nào lý giải vì sao thông tin đội tuyển Na Uy mang theo tới 500kg hải sản từ quê nhà sang Mỹ để phục vụ các cầu thủ tại World Cup 2026 đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Lô thực phẩm gồm nhiều loại cá và hải sản đặc trưng của Na Uy nhằm đảm bảo các tuyển thủ duy trì chế độ dinh dưỡng quen thuộc trong suốt thời gian thi đấu. Với Haaland, người vốn nổi tiếng với chế độ ăn nghiêm ngặt và ưu tiên thực phẩm tươi, có nguồn gốc tự nhiên, đây được xem là một phần quan trọng giúp anh chàng duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trên hành trình đưa Na Uy vào tứ kết World Cup.

Bít tết và hoa quả tươi cũng thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của Haaland

Không chỉ gây chú ý với chế độ ăn, Haaland còn xây dựng một quy trình phục hồi thể chất rất nghiêm ngặt.

Trong bộ phim tài liệu Haaland: The Big Decision nói trên, tiền đạo người Na Uy tiết lộ việc đầu tiên anh làm mỗi sáng là ra ngoài đón ánh nắng tự nhiên để điều hòa nhịp sinh học của cơ thể. Buổi tối, anh đeo kính lọc ánh sáng xanh khoảng 2 - 3 tiếng trước khi đi ngủ nhằm hạn chế tác động của ánh sáng từ các thiết bị điện tử, qua đó cải thiện chất lượng giấc ngủ - yếu tố mà anh nhiều lần khẳng định là "vũ khí" quan trọng nhất để duy trì phong độ đỉnh cao.

Haaland duy trì nhiều phương pháp phục hồi phổ biến trong thể thao chuyên nghiệp như ngâm bồn nước đá sau các buổi tập và thi đấu cường độ cao để giảm viêm, giảm đau nhức cơ bắp. Ngoài ra, anh còn kết hợp các bài giãn cơ, tăng độ linh hoạt và thiền để giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn, đồng thời giữ trạng thái tinh thần ổn định trước những trận đấu quan trọng.

Gần đây, chân sút 26 tuổi cũng cho biết đã bổ sung liệu pháp ánh sáng đỏ (red light therapy) vào quy trình chăm sóc cơ thể hằng ngày nhằm tối ưu khả năng phục hồi. Đây là phương pháp sử dụng ánh sáng đỏ và hồng ngoại gần để kích thích hoạt động của tế bào, được nhiều vận động viên chuyên nghiệp áp dụng với kỳ vọng giảm đau nhức cơ bắp và đẩy nhanh quá trình hồi phục sau vận động cường độ cao. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và tập luyện khoa học.

Chế độ ăn uống và luyện tập của Haaland có thể không phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người, nhưng rất khó phủ nhận hiệu quả mà nó mang lại. Với phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc, tiền đạo người Na Uy được kỳ vọng sẽ tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển Na Uy viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.