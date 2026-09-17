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BTV thể thao kỳ cựu VTV gây bão với màn đáp lời MC đám cưới, chỉ 2 câu nói đủ thấy EQ cỡ nào

Tiên
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Phản ứng "10 điểm không có nhưng" của BLV, BTV Quốc Khánh.

Không chỉ khiến khán giả thích thú bởi tư duy sắc bén trên sóng truyền hình trong các chương trình quen thuộc World Cup, Euro, BTV Quốc Khánh mới đây lại tiếp tục "gây bão" nhờ màn ứng xử khéo léo.

Một đoạn hội thoại ngắn giữa MC Mạnh Quỳnh và BTV Quốc Khánh bất ngờ nhận được sự chú ý lớn. Trong khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi, khi MC Mạnh Quỳnh ngỏ lời hâm mộ cùng sự e dè nhẹ: "Em rất hâm mộ anh, em cũng là MC, nhưng là MC đám cưới ạ, dân dã thôi anh ạ", BTV Quốc Khánh đã lập tức đưa ra câu trả lời khiến ai nấy nghe xong cũng phải gật gù:

"MC đám cưới mới khó, đám cưới là cái việc quan trọng nhất, anh mà làm hỏng ở đây còn quay lại được, chứ người ta đâu có làm đám cưới lại được chứ!".

Chỉ bằng hai câu nói ứng biến chớp nhoáng, nam BTV thể thao kỳ cựu trên sóng VTV đã cho thấy một tư duy vô cùng văn minh và tinh tế. Quốc Khánh chọn cách đặt mình vào góc nhìn thực tế của nghề nghiệp để nâng tầm giá trị công việc của người đối diện.

Anh chỉ ra một sự thật vừa hóm hỉnh vừa chạm đúng bản chất, truyền hình dẫu áp lực nhưng vẫn có kỹ thuật, hậu kỳ hỗ trợ hoặc cơ hội sửa sai, còn người dẫn cưới gánh trên vai áp lực "chỉ một lần duy nhất" cho ngày trọng đại nhất đời người. Màn đáp lời vừa tự nhiên, vừa đĩnh đạc ấy không chỉ gỡ bỏ hoàn toàn sự tự ti của người đàn em mà còn chứng minh kinh nghiệm của một trong những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ thể thao.

BTV, BLV Quốc Khánh nhận được nhiều lời khen vì lời khen tinh tế mới đây (Ảnh: FBNV)

BTV Quốc Khánh: Từ BTV, BLV thể thao sắc sảo đến MC hài hước dẫn dắt các show giải trí 

BTV Quốc Khánh (tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1979 tại Hà Nội) là gương mặt quen thuộc và nhận được sự yêu mến bền bỉ của nhiều thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam.

Anh tốt nghiệp khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội vào năm 2000 và bén duyên với VTV ngay sau đó ở vai trò cộng tác viên biên dịch, theo dõi các tin tức thể thao quốc tế. Nhờ nền tảng ngoại ngữ vững chắc cùng kiến thức thể thao chuyên sâu, Quốc Khánh nhanh chóng trở thành bình luận viên cho các giải đấu lớn từ World Cup, EURO đến SEA Games, ASEAN Cup...

Trong mắt khán giả, Quốc Khánh là kiểu BTV sở hữu "phong thái chuẩn mực", nói vừa đủ, thông tin chắc chắn, giữ nhịp chương trình gọn gàng nhưng luôn ẩn chứa sự hóm hỉnh, sâu sắc. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt chương trình thương hiệu như: Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày, Giờ vàng thể thao, bản tin thể thao của Chuyển động 24h...

Không dừng lại ở mảng thể thao, Quốc Khánh tiếp tục chứng minh sự đa năng khi "lấn sân" sang các gameshow tri thức và giải trí lớn. Anh chính là người giữ nhịp duyên dáng cho Cuộc hẹn cuối tuần – chương trình từng nhận về vô số lời khen ngợi nhờ cách khai thác nhân vật mới mẻ. Đặc biệt, Quốc Khánh còn chính thức kế thừa vai trò MC của Ai là triệu phú trên sóng VTV3, tiếp tục khẳng định vị thế của một người dẫn chương trình bản lĩnh và giàu trải nghiệm.

Cuộc sống đời thường viên mãn

Dù có sự nghiệp thăng hoa và vị thế cao, nam BTV sinh năm 1979 lại cực kỳ kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên bà xã Anh Thư (cũng là đồng nghiệp tại VTV) cùng 3 người con. 

BTV Quốc Khánh và vợ (Ảnh: FBNV)

Chính sự cân bằng giữa tài năng chuyên môn, sự khiêm nhường, tinh tế đã giúp BTV Quốc Khánh giữ vững "sức hút" riêng biệt suốt hơn hai thập kỷ cống hiến cho truyền hình.

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