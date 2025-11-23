BTV 10 năm dẫn Thời sự VTV từng là Á hậu Hà Nội, mỹ nhân ảnh lịch bao người mê

Nhắc đến BTV Nhật Lệ, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến một trong những gương mặt dẫn Bản tin Thời sự của VTV trong thập niên 1990. Với giọng đọc truyền cảm, ấm áp và vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang, chị nhanh chóng tạo dấu ấn riêng trên sóng truyền hình.

Thế nhưng, ít ai biết trước khi gắn bó với công việc của một BTV, Nhật Lệ từng đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi sắc đẹp có tiếng.

Trước đó, BTV Nhật Lệ từng theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, khoa Đạo diễn, diễn viên, khóa 1986 - 1991. Nhật Lệ cho biết mẹ muốn chị thi khối A để theo ngành Tài chính Ngân hàng hoặc làm kế toán để có công việc ổn định, nhưng bố cô lại muốn con gái theo nghệ thuật. Vì thế, chị thi cả khối A lẫn khối C và đỗ luôn hai ngành.

Trong thời gian học tại trường, Nhật Lệ nổi bật bởi nhan sắc xinh đẹp cùng chất giọng thanh lịch chuẩn Hà Nội. Chị được một vài nơi mời chụp ảnh lịch. Sau đó, chị còn chụp ảnh cho báo An ninh Thủ Đô. Nhật Lệ rất hãnh diện khi hình ảnh mình được in trong những cuốn lịch treo tường ngày xưa ở các gia đình.

Chị được trường động viên đi thi cuộc thi Người đẹp Hà Nội và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu. Nhờ danh hiệu này, sự nghiệp của người đẹp trở nên suôn sẻ và gặp được nhiều cơ hội. Chị cũng có nhiều người hâm mộ.

Ra trường, BTV Nhật Lệ không đi theo nghiệp diễn xuất mà chuyển hướng sang nghề báo. Chị kể được vợ của thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu và giúp đăng ký tham gia dự tuyển vào Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhật Lệ đánh liều nộp hồ sơ nhưng không nghĩ mình sẽ thi đỗ vì đợt thi tuyển đó chỉ chọn có 8 người, trong khi hồ sơ dự thi của cô đã ở vị trí thứ 420. Chị phải trải qua 3 vòng thi kiến thức tổng hợp, kiểm tra giọng đọc và thử lên hình. Dù chưa hề có kinh nghiệm dẫn chương trình nhưng Nhật Lệ lại vượt qua nhiều thí sinh khác để được chọn.

Kể từ đó, Nhật Lệ rẽ hẳn sang nghề báo. Chị tin mỗi người đều có một số phận, con đường định sẵn và nghề này là cái duyên định sẵn với chị. Nhật Lệ hài lòng và yêu công việc của mình.

Những ngày đầu làm BTV, chị không tránh khỏi những áp lực bởi trong suy nghĩ của nhiều người, Á hậu chỉ có nhan sắc. Nhật Lệ cảm thấy may mắn vì cuộc đời cho chị một giọng đọc và vẻ ngoài lên hình được đón nhận. Tuy nhiên, cùng với sự may mắn, chị luôn cố gắng trau dồi kiến thức, thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công việc.

Cùng với đó, chị cũng được dìu dắt bởi NSƯT Kim Tiến, NSƯT Minh Trí. Dưới sự hướng dẫn của các anh chị đi trước Nhật Lệ đã học được rất nhiều bài học bổ ích và có được những kỷ niệm đáng quý.

Nhật Lệ tâm sự: "Ngày xưa Đài có hộp thư truyền hình, trong số những lá thư gửi về Đài có cả thư của khán giả gửi cho tôi. Có những lời động viên và cả những góp ý để tôi làm tốt hơn, tôi đã cất giữ như một kỷ niệm và với tôi đó là một điều rất đáng quý".

Gắn bó hơn ba thập kỷ với nghề phát thanh – truyền hình, BTV Nhật Lệ từng có hơn 10 năm ghi dấu trên sóng Bản tin Thời sự. Trong thập niên 1990, bên cạnh việc dẫn các bản tin, chị còn là gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình ca nhạc – nghệ thuật lớn, luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Hình ảnh Nhật Lệ trong tà áo dài cổ cao, vẻ đẹp đoan trang cùng giọng nói Hà Nội thanh lịch trở thành ký ức khó phai đối với nhiều khán giả thời bấy giờ. Nhiều người đến xem các chương trình nghệ thuật vẫn nhớ mãi phong thái nhẹ nhàng mà cuốn hút của chị.

Từ năm 2002, BTV Nhật Lệ chuyển sang công tác tại Ban Khoa giáo của VTV và dần chọn cho mình cuộc sống lặng lẽ hơn, lùi lại phía sau ống kính.

Hiện chị có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên tổ ấm riêng. Nhật Lệ tiết lộ ông xã từng là Thủ môn của đội bóng CLB Quân đội và cũng là mối tình đầu của chị. Cả hai quen nhau trong một lần ông xã cùng bạn vào trường chị chơi, lúc đó Nhật Lệ đang học năm thứ 2 Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tình yêu của cả hai trong sáng, giản dị, lãng mạn.

Dù ở tuổi U60, chị vẫn giữ vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng.

Chị cho biết ông xã luôn ủng hộ và thông cảm cho công việc của chị. BTV Nhật Lệ thừa nhận cuộc sống gia đình không tránh khỏi những khi "cơm không lành, canh không ngọt" nhưng điều quan trọng là biết chia sẻ, cảm thông, yêu thương, trách nhiệm với nhau.

BTV, Á hậu Nhật Lệ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhờ luôn có tinh thần tích cực nên dù đã ở tuổi U60, chị vẫn giữ vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, đậm chất Hà Nội.

Năm 2023, BTV Nhật Lệ xuất hiện với vai trò giám khảo trong chương trình Của ngon vật lạ . Nhan sắc của người dẫn chương trình Bản tin Thời sự một thời vẫn khiến khán giả truyền hình say đắm.