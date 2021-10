BST xe của những tỷ phú keo kiệt nhất thế giới: Nhiều hàng khủng, hàng hiếm, tổng trị giá hàng triệu đô

Là một fan cuồng nhiệt của James Bond, Elon Musk đã tìm cách có được chiếc Lotus Esprit "Wet Nellie" 1976 được rút hết bánh để trở thành "tàu ngầm" trong The Spy Who Loved Me tại một cuộc đấu giá với gần 1 triệu USD. Ảnh: autocarpro