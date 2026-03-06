Britney Spears khóc rất nhiều khi bị bắt

(Ảnh: Britney Spears Instagram)

Theo trang Page Six, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy đã "khóc và rất xúc động" khi bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn: "Cô ấy vô cùng xúc động. Đã có một vài tháng rất khó khăn với cô ấy".

Theo nguồn tin của Page Six, Britney Spears "cảm thấy xấu hổ và bẽ mặt" và "rất hối hận" về những gì đã xảy ra.

"Cô ấy không muốn làm ai thất vọng, kể cả người hâm mộ" - nguồn tin nói thêm.

Trong khi đó, quản lý của Britney Spears, Cade Hudson, đã đưa ra một tuyên bố thẳng thắn sau vụ bắt giữ, gọi đó là một "sự cố đáng tiếc và hoàn toàn không thể tha thứ". Quản lý của cô còn cho rằng Britney cần nhận được những biện pháp xử lý nghiêm khắc.

"Britney sẽ thực hiện các bước đúng đắn và tuân thủ pháp luật, và hy vọng đây có thể là bước đầu tiên trong sự thay đổi đã quá hạn cần phải xảy ra trong cuộc đời của Britney" - Cade Hudson nói trong một tuyên bố được Page Six đăng tải - "Hy vọng cô ấy có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết trong thời gian khó khăn này".