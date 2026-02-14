BRICS có phải là một liên minh quân sự?

Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergey Ryabkov.

"Tôi muốn nhắc lại rằng, BRICS không phải là một liên minh quân sự, và cũng không phải là một tổ chức an ninh tập thể với các cam kết phòng thủ tập thể.

Nó chưa bao giờ được lên kế hoạch như vậy, và cũng không có kế hoạch chuyển đổi nó vì mục đích đó", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS hôm 13/2.

"Về cuộc tập trận hải quân gần đây ở Nam Phi, các thành viên BRICS đã tham gia với tư cách là các quốc gia có chủ quyền. Đó không phải là một sự kiện của BRICS", ông Ryabkov nói thêm.

Khi được hỏi liệu BRICS có thể bảo vệ các tàu thương mại của các thành viên khỏi các cuộc tấn công bằng cách nào đó hay không, nhà ngoại Nga nói rằng, nhóm này không có cơ chế tập thể nào cho mục đích đó, "ngoài việc cải thiện hậu cần và đảm bảo khả năng bảo vệ tốt hơn khỏi các lệnh trừng phạt".

"Đây không phải là nhiệm vụ mà chúng tôi tự đặt ra cho mình. An ninh này cần được đảm bảo bằng những biện pháp khác", Thứ trưởng Ngoại giao Nga kết luận.