'Bóng ma' COVID-19 ám ảnh New York

Thế nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của biến thể Delta, số ca nhiễm mới và nhập viện tại đây lại tăng vọt trong mấy tuần vừa qua mà phần lớn các ca nhiễm mới đều rơi vào những người chưa tiêm chủng. Thực tế này khiến con đường vượt qua đại dịch của New York lại trở nên khó đoán định.

Tại New York, các điểm tiêm chủng mở ra ở khắp nơi tạo điều kiện cho người dân có thể tiêm dễ dàng, thuận tiện bất cứ lúc nào. Các trung tâm mua sắm và quán ăn lại đông kín khách, tín hiệu cho thấy dường như thành phố “không ngủ” của nước Mỹ đang trở lại nhịp sống bình thường. Thế nhưng trong 7 ngày vừa qua, số ca nhiễm mới tại thành phố New York đã tăng lên tới gần 1.000 ca mỗi ngày, gấp 5 lần so với 200 ca mỗi ngày của tháng trước. Đáng lo ngại là trong đó có tới 75% ca nhiễm biến thể mới Delta. Nếu tính trên cả bang New York, mỗi ngày trung bình hiện nay có gần 1.800 ca nhiễm mới.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ vừa khuyến cáo những người đã tiêm vaccine vẫn cần đeo khẩu trang tại không gian đông người trong nhà ở những khu vực có số ca nhiễm hơn 50 ca/100.000 người hoặc có 8% số ca xét nghiệm dương tính. Với tiêu chí này, hầu hết những ai đang sống ở thành phố New York đều phải đeo khẩu trang trở lại. Cả 5 quận chính của thành phố New York gồm Staten Island, Brooklyn, Manhattan, Bronx và Queens đều có số ca nhiễm hơn 50 ca/100.000 người, trong đó Staten Island đang trở thành điểm nóng virus SARS-CoV-2.

Lo ngại thành phố có thể đối mặt với làn sóng đại dịch thứ ba, Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố kể từ ngày 30/7, bất kỳ ai đăng ký tiêm chủng mũi đầu tiên tại một điểm tiêm chủng của thành phố thì sẽ được thưởng 100 USD nhằm khuyến khích những người còn ngần ngại chưa tiêm chủng. Cùng ngày, Thống đốc Andrew Cuomo cũng tuyên bố bang New York sẽ áp dụng chính sách toàn bộ các công chức, viên chức của bang phải trình giấy đã tiêm vaccine hoặc phải làm xét nghiệm hằng tuần kể từ Ngày Lễ Lao động đầu tháng 9 tới.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ việc thành phố khuyến khích người dân tiêm chủng bằng hình thức tặng tiền. Nhiều ý kiến cho rằng khuyến khích tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 bằng tiền không giải quyết được tận gốc nguyên nhân khiến một bộ phận người dân e ngại chưa muốn tiêm. Hơn nữa, thật không công bằng khi những người ngần ngại tiêm, sợ rủi ro, lại được chính quyền trao phần thưởng khuyến khích.

Tỷ lệ tiêm chủng cho người trưởng thành tại thành phố New York hiện đạt 65% trong khi tỷ lệ của cả bang New York là 57%, cao hơn mức chung của nước Mỹ. Tuy nhiên, tại một số quận cục bộ thì tỷ lệ tiêm chủng chỉ thấp trong khoảng dưới 40%. Trong khi đó, một khảo sát do hãng tin AP của Mỹ phối hợp với Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công NORC tiến hành mới đây cho thấy hầu hết những người Mỹ chưa tiêm vaccine sẽ không định tiêm bởi họ nghi ngại vaccine không chống được biến thể mới Delta.

Với giới chức bang New York và thành phố New York, những nỗ lực nhằm tránh để xảy ra làn sóng đại dịch thứ ba chủ yếu vẫn tập trung vào việc khuyến khích càng nhiều người dân tiêm chủng càng tốt. Cả Thống đốc Andrew Cuomo và Thị trưởng Bill de Blasio đều cho rằng họ cần thêm thời gian để cân nhắc xem có nên ra tiếp các quyết định về việc đeo khẩu trang phù hợp với khuyến cáo của CDC Mỹ hay không.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước tình hình này, nhiều người dân New York cảm thấy khả năng phải sống chung với đại dịch hoàn toàn có thể xảy ra và ủng hộ khuyến cáo của CDC Mỹ, thậm chí nhiều người vẫn đeo khẩu trang, kể cả khi đi lại trên đường phố hoặc ở các không gian ngoài trời khác.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Camillo Biener, người dân New York, cho biết ông ủng hộ chính sách buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ở không gian trong nhà đông đúc trong tình hình hiện nay. Ông nói: “Tôi cho rằng mọi người cần phải hiểu đây không phải vấn đề quyền cá nhân muốn đeo khẩu trang hay không thì tùy, mà phải vì cái chung của cộng đồng, để tất cả mọi người có thể chung sống khỏe mạnh và đẩy lùi đại dịch”.

Anh Samuel Acosta, người dân quận Queens, New York thì cho rằng nên đeo khẩu trang ở không gian trong nhà như đã được khuyến cáo nhưng thực ra đó là quyền của mỗi người. Anh nói: “Cá nhân tôi thấy khẩu trang vẫn cần thiết bởi cảm giác đại dịch hiện vẫn chưa qua hẳn mà cần phải giữ an toàn cho mình và cộng đồng. Còn khi ở ngoài trời là vấn đề khác, tôi không đeo khẩu trang vì tiêm chủng rồi".

Nhiều công ty tư nhân lớn như Apple, Google, Facebook, tập đoàn khách sạn và sòng bạc MGM Resorts International và Hiệp hội Bán lẻ quốc gia Mỹ cũng ủng hộ khuyến cáo cần đeo khẩu trang trong không gian trong nhà của CDC Mỹ và đã bắt đầu yêu cầu các nhân viên của mình thực hiện quy định này. Durst Organization, một trong các tập đoàn bất động sản tư nhân lớn nhất tại New York cũng yêu cầu nhân viên phải tiêm vaccine từ nay tới đầu tháng 9 nếu không sẽ bị sa thải. Google và Facebook cũng đưa ra yêu cầu nhân viên bắt buộc phải tiêm chủng vaccine nếu muốn trở lại văn phòng làm việc.

Giới chức hy vọng những người dân hiện vẫn e dè với vaccine có thể nâng cao ý thức và trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng để có "bóng ma" dịch bệnh không trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với thành phố.