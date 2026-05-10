Bóng Ma Hạnh Phúc kết thúc lãng xẹt: Tiểu tam bị thiêu cháy, chính thất vẫn hiền như Bụt khiến ai cũng tức

Tối 9/5, bộ phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc kết thúc, Như Trang (Ngân Hòa) chịu hậu quả vì sự ích kỷ và tham lam của mình. Trong khi đó Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) đánh mất đi hạnh phúc, dù đã hối hận nhưng vẫn muộn màng.

Trong tập 49, sau khi Dũng phát hiện bị Như Trang dắt mũi suốt quãng thời gian qua: Chính Trang là người đã bôi nhọ Mai, chia rẽ tình cảm gia đình Dũng, giả mang thai và làm nhiều chuyện sai trái khác. Vì vậy, Dũng đã trả lại căn phòng đang thuê để đuổi Trang đi, lợi dụng lúc Trang không tỉnh táo để ký vào giấy chuyển nhượng cửa hàng khiến Trang mất hết tất cả. Với một người coi trọng vật chất như Trang, đây là điều khó chịu nhất.

Không những vậy, bố của Trang còn tìm tới tống tiền, đòi Trang phải đưa cho ông ta 500 triệu để trả nợ. Sau đó, ông ta cướp số trang sức vàng của Trang đi, trong lúc giằng co, ông ta bị ngã xuống cầu thang chết tại chỗ.

Dũng tới buổi ra mắt sách của Mai (Lê Phương) đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trang, cho rằng chính sự xuất hiện của cô ta đã khiến gia đình tan vỡ. Tuy nhiên, Mai trả lời một cách lịch sự, thông minh và sâu sắc khi nhìn ra bản chất của vấn đề: "Anh là Hoàng Dũng, ai dắt mũi được anh. Nếu ánh mắt của anh chỉ hướng về bông hoa trong vườn nhà mình, thì sẽ không nhìn thấy bông hồng của vườn nhà người ta".

Dũng lẩn tránh Trang khiến, không những vậy, Trang còn nhìn thấy Mai và Dũng trò chuyện với nhau. Cô ta tức giận, cho rằng dù mình không còn cần Dũng nhưng anh ta không được phép có bất kỳ mối quan hệ nào với Mai. Chính vì vậy, cô ta đã lập mưu dùng gậy đánh ngất Dũng, trói anh ta trong xe và định châm lửa đốt. Không ngờ, ngọn lửa bén lên người Trang khiến cô ta bị bỏng nặng.

Dù Trang đã gây ra nhiều sai lầm, Mai vẫn chăm sóc Trang, nấu cháo mang vào bệnh viện và khẳng định: "Đây là việc làm cuối cùng cô dành cho con gái của ân nhân". Trang hối hận vì đã làm nhiều điều có lỗi với Mai và giờ đây, cô phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Dũng được phục chức, hắn khóc khi nhìn thấy Mai mạnh mẽ độc lập và không còn thuộc về hắn.

Kết phim Bóng Ma Hạnh Phúc bị khán giả nhận xét quá nhanh, không để lại ấn tượng sâu sắc. Các nhân vật phản diện phải trả giá, nhưng một người xem bức xúc: "Trang hành hạ Mai 48 tập, chỉ phải trả giá trong 2 tập thôi". Không những vậy, sự hiền lành tử tế của Mai cho đến tận tập cuối cùng cũng làm người xem cảm thấy chưa hả dạ. Cô là người có học thức và sự tốt đẹp là bản tính nên cô không trách móc, cũng không đối đầu với Mai. Tuy nhiên, khán giả lại thích tình tiết chính thất trả thù tiểu tam hơn.

Một bộ phận khán giả cho rằng phim có nhiều tình tiết phi thực tế, nội dung bị kéo dài, tạo các tình tiết gây sốc để kéo sự chú ý của khán giả. Trong khi đó, tâm lý của các nhân vật không có sự biến chuyển. Dũng thường xuyên hứa với vợ sẽ bỏ Trang nhưng lại để cho cô ta đi gây chuyện khắp nơi.

Mai quá mức nhẫn nhịn, lịch sự với chính kẻ vô ơn, tiểu tam phá vỡ hạnh phúc của mình. Mai thường xuyên nói lời răn dạy đe dọa Trang hãy dừng lại, nếu không Mai sẽ không để yên, nhưng cuối cùng cô chẳng làm được gì khiến người xem khó chịu. Thay vì quyết đoán, dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân để bảo vệ bản thân, Mai lại chọn cách im lặng, khóc lóc, tự thấy có lỗi với mọi người xung quanh, tự gánh trách nhiệm dù lỗi sai không nằm ở phía cô. Mai không có động thái nào để xử lý gã chồng tồi và kẻ thứ 3, sự yếu đuối thái quá này khiến người xem mệt mỏi và mất kiên nhẫn.