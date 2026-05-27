Bỗng dưng "dính" SIM lạ, xử lý ra sao?

Lê Tỉnh
|

Việc người dùng phát hiện mình đứng tên số thuê bao lạ có thể là do nhân viên đại lý ủy quyền nhà mạng đã tự ý lấy thông tin khách hàng đăng ký SIM.

Nhiều người dùng di động mới đây nhận được tin nhắn của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đề nghị xác thực thông tin thuê bao di động trước ngày 15-6 để bảo vệ quyền lợi, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Việc này thực hiện theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15-4.

Trước đó, các nhà mạng cũng chủ động nhắn tin cho một số thuê bao chưa thực hiện xác thực.

Theo hướng dẫn, chủ thuê bao có thể xác thực thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an; xác thực trên ứng dụng của nhà mạng viễn thông; đến các điểm giao dịch gần nhất trong khu vực.

Trường hợp số thuê bao đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì không phải xác thực lại thông tin.

Từ tháng 4 đến nay, các nhà mạng đã tích cực hỗ trợ người dùng chuẩn hóa thông tin thuê bao. Ngoài việc yêu cầu xác thực SIM đang sử dụng, nhà mạng còn khuyến nghị kiểm tra các số điện thoại đã đăng ký bằng CC/CCCD nhưng chưa được xác thực để tránh gián đoạn dịch vụ.

Đáng chú ý, không ít người sau khi kiểm tra thông tin trên VNeID đã bất ngờ phát hiện mình đứng tên những số thuê bao không hề sử dụng.

"Tôi chỉ đăng ký 2 SIM bằng CCCD nhưng khi kiểm tra lại thấy xuất hiện thêm một số lạ. Tôi vội vàng chọn không sử dụng để loại bỏ ngay, tránh rủi ro liên quan tới pháp luật. Cũng nhờ cơ quan quản lý cũng như nhà mạng thông báo liên tục nên tôi mới để ý" - anh Tâm (TPHCM) cho biết.

Bỗng dưng dính SIM lạ xử lý ra sao với ứng dụng VNeID 2026 - Ảnh 1.

Người dùng bất ngờ khi đứng tên trên số lạ

Hướng dẫn xác thực thông tin trên VNeID

Chị Phương Thảo (TPHCM) cũng cho hay trước đó, khi nhận được thông báo từ nhà mạng, chị đã thực hiện các bước xác thực thông tin thuê bao và kiểm tra trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, chị bất ngờ khi phát hiện tên mình đang đứng tên thêm một số điện thoại khác với số đầu 036xxx... của chị. "Tôi đã lập tức chọn "không sử dụng số thuê bao này" để tránh rủi ro" - chị Thảo nói.

Liên quan việc người dùng bất ngờ phát hiện mình đứng tên các số thuê bao lạ, đại diện một nhà mạng cho hay nguyên nhân xuất phát từ việc một số nhân viên tại các đại lý ủy quyền đã tự ý sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đăng ký SIM bán ra thị trường. Đây cũng là một trong những lý do khiến SIM rác vẫn còn tồn tại.

Đại diện nhà mạng cho rằng tình trạng này sẽ sớm không còn xuất hiện khi quy định về xác thực thuê bao ngày càng được siết chặt với nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

Bỗng dưng dính SIM lạ xử lý ra sao với ứng dụng VNeID 2026 - Ảnh 2.

Đối với trường hợp phát hiện số thuê bao không chính chủ, nhân viên nhà mạng Viettel khuyến nghị người dùng truy cập ứng dụng VNeID, chọn mục "không sử dụng số thuê bao". Hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến số thuê bao liên quan; nếu không có điều chỉnh, số này sẽ bị chặn một chiều và tiến tới thu hồi.

Trong trường hợp không thể thao tác trên VNeID, người dùng có thể mang CCCD đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Bỗng dưng dính SIM lạ xử lý ra sao với ứng dụng VNeID 2026 - Ảnh 3.

Cách kiểm tra và xác nhận số điện thoại trên VNeID. Đồ họa: AI

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
