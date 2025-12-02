Bóng đá Việt Nam đạt cột mốc lịch sử ở châu Á, sánh ngang Nhật Bản, Đông Nam Á không ai làm được

Theo đó, sau khi tuyển U17 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026, Việt Nam trở thành nền bóng đá duy nhất ở Đông Nam Á trong năm 2025 vượt qua vòng loại tất cả các giải đấu châu lục (cả 7/7 giải). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam làm được điều này.

Tính rộng ra, trong toàn bộ các thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á, cũng chỉ có hai nền bóng đá tốp đầu là Nhật Bản và Australia có được thành tích tương tự trong năm 2025.

Với bóng đá nữ, Việt Nam đã lần lượt vượt qua vòng loại các giải đấu: futsal châu Á 2025, U17 châu Á 2026, U20 châu Á 2026, Asian Cup 2026. Còn với bóng đá nam, Những chiến binh sao vàng để giành vé dự vòng chung kết các giải: U17 châu Á 2026, U23 châu Á 2026, futsal châu Á 2026.

Riêng vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển bóng đá nam dù diễn ra trong năm 2025 nhưng phải đến ngày 31/3/2026 mới kết thúc. Tuy nhiên với việc tuyển Malaysia có nguy cơ cao bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal vì dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định, tấm vé dự Asian Cup 2027 khó lòng tuột khỏi tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Bóng đá Việt Nam có một năm 2025 vô cùng thành công. (Ảnh: Tú Anh)

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan thất bại ở vòng loại Asian Cup nữ 2026; Indonesia không được dự vòng chung kết U17 nữ, U20 nữ, Asian Cup nữ và U23 nam châu Á 2026; Malaysia không mạnh về bóng đá nữ, trong khi đội U17 và U23 nam cũng dừng bước từ vòng loại, chỉ có duy nhất đội futsal nam được dự VCK châu Á 2026.

Còn trên bình diện châu lục, các nền bóng đá mạnh đều xảy chân ở một số giải. Hàn Quốc vắng mặt ở vòng chung kết fusal nữ, Trung Quốc không vượt qua vòng loại giải futsal nam, Iran không thể giành quyền dự vòng chung kết các giải U17 nữ, U20 nữ và U17 nam.

Với Việt Nam, việc vượt qua vòng loại tất cả các giải đấu châu lục trong năm cho thấy sự phát triển đồng đều, có chiều sâu và là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá nước nhà.

Việc thường xuyên được tham dự giải châu lục cũng sẽ giúp cho các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội cọ xát, học hỏi, phát triển bản thân, với mục tiêu cao nhất là tạo nên một ĐTQG mạnh trong tương lai.