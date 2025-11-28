Đội bóng Đông Nam Á đại thắng 7-0, hứa hẹn tạo nên chiến tích lịch sử tại SEA Games

Vào tối nay (28/11), tuyển nữ Singapore (hạng 149 thế giới) đã có trận giao hữu với tuyển nữ Seychelles (hạng 174 thế giới). Trước đối thủ kém mình 25 bậc trên bảng xếp hạng, đại diện của Đông Nam Á đã cho thấy sức mạnh vượt trội.

Chỉ trong hiệp 1, tuyển Singapore đã có tới 4 lần sút tung lưới đối thủ. Các bàn thắng lần lượt đến ở các phút 13, 16, 35 và 39.

Bước sang hiệp 2, đội bóng Đảo quốc sư tử đáng ra cũng có thể làm được điều tương tự nếu như không bỏ lỡ quả đá phạt đền ở phút 78. Dẫu vậy, 3 bàn thắng ở các phút 51, 65 và 71 cũng giúp tuyển Singapore có được thắng lợi đậm đà 7-0.

Tuyển nữ Singapore giành chiến thắng đậm trước đội bóng đến từ Đông Phi.

Đây được xem là màn chuẩn bị quan trọng của tuyển nữ Singapore khi SEA Games 33 đã cận kề. Việc tuyển nữ Campuchia (hạng 118 thế giới) bất ngờ rút lui khiến bảng A chỉ còn 3 đội Thái Lan, Indonesia và Singapore. Ngoài chủ nhà Thái Lan quá mạnh, tấm vé còn lại vào bán kết ở bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia (hạng 106 thế giới) và Singapore.

Xét về thứ hạng, tuyển nữ Singapore bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Khi ấy, đội bóng này sẽ tạo nên chiến tích lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết SEA Games.

Trước đó trong lần đầu bóng đá nữ được tổ chức tại SEA Games vào năm 1985, tuyển Singapore từng giành được huy chương bạc. Tuy nhiên khi đó giải đấu chỉ có 3 đội Thái Lan, Singapore và Philippines tham dự, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng.

Kể từ khi giải đấu chuyển sang thể thức chia bảng, bóng đá nữ Singapore chưa một lần lọt vào bán kết. Thậm chí khi quốc gia này là chủ nhà SEA Games 2015, bóng đá nữ còn không được đưa vào chương trình tổ chức thi đấu.

Theo lịch, đội bóng này sẽ lần lượt chạm trán Thái Lan (7/12) và Indonesia (10/12) tại bảng A SEA Games 33.