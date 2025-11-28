Đội bóng Đông Nam Á thắng sốc cường địch Tây Á, hiên ngang dẫn đầu bảng giải châu lục

Không quá khi nói U17 Myanmar đang là đội bóng mang đến nhiều thú vị nhất tại vòng loại giải U17 châu Á 2026. Chỉ nằm ở nhóm hạt giống 3, không ai nghĩ đội chủ nhà bảng G lại có thể liêp tiếp gây sốc tới vậy.

Ở trận ra quân, U17 Myanmar đánh bại U17 Afghanistan (nhóm hạt giống số 2) với tỉ số 3-1. Đội bóng này tiếp tục thắng dễ U17 Nepal 4-0, qua đó tràn đầy tự tin quyết đấu với U17 Oman (nhóm hạt giống số 1) vào chiều nay (28/11).

Cần nói thêm rằng U17 Oman trước đó cũng đã giành trọn 6 điểm trước U17 Nepal và U17 Syria. Điều này khiến cuộc đấu giữa hai đội chẳng khác nào trận “chung kết sớm” của bảng G.

U17 Myanmar thắng 3 trận liên tiếp tại bảng G.

Việc luôn chọn thi đấu vào khung 16h30 (giờ Việt Nam, tức 16h giờ địa phương) ở tất cả các lượt trận cho thấy toan tính khá rõ của đội chủ nhà. Phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết trên 30 độ, nóng ẩm tại nước nhiệt đới gió mùa như Myanmar khiến các đội khách không dễ thích nghi.

Và trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U17 Myanmar chủ động chơi chắc chắn ở hiệp 1, phòng ngự số đông và rình rập chờ cơ hội phản công. Điều này khiến U17 Oman gặp nhiều khó khăn, dẫu cho họ vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn.

U17 Myanmar phòng thủ kín kẽ trong hiệp 1.

Sau hiệp 1 hòa 0-0, U17 Myanmar bắt đầu bung sức ở hiệp 2. Và rồi chỉ trong vòng 4 phút, từ phút 63 tới phút 67, đội chủ nhà liên tiếp có được 2 bàn thắng do công của Aung Thi Ha và Nyi Nyi Thant.

Có 2 bàn dẫn trước làm vốn, đội chủ nhà lùi toàn bộ đội hình về phòng ngự. Trong khi đó, U17 Oman càng chơi càng nôn nóng. Đội bóng Tây Á không thể nào xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương, qua đó chịu thất bại 0-2 chung cuộc.

Thắng lợi này giúp U17 Myanmar vươn lên giành lấy ngôi đầu bảng G và chạm một tay vào tấm vé tới vòng chung kết. Ở lượt cuối, đội bóng này (9 điểm) chỉ cần không thua U17 Syria (6 điểm) là chắc chắn đứng nhất.

Trong trường hợp U17 Myanmar thua U17 Syria với cách biệt 1 bàn, sau đó U17 Oman thắng U17 Afghanistan, khi ấy bảng G sẽ có 3 đội cùng có 9 điểm. Tuy nhiên U17 Myanmar lúc đó vẫn xếp nhất bảng do hơn hiệu số bàn thắng ở 2 trận đối đầu trực tiếp.

Nếu các trường hợp còn lại xảy ra, U17 Myanmar sẽ bị loại (thua đối đầu U17 Syria nếu bảng đấu chỉ có 2 đội 9 điểm; kém 2 đội còn lại nếu thua từ 2 bàn trở lên và bảng có 3 đội được 9 điểm).

Theo điều lệ giải, chỉ đội nhất bảng mới có vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Cục diện bảng G sau trận đấu giữa U17 Myanmar và U17 Oman. Trước đó ở lượt trận thứ hai, U17 Oman đã thắng U17 Syria 3-1. Đây sẽ là kết quả quan trọng để tính thành tích đối đầu nếu U17 Oman, U17 Syria và U17 Myanmar cùng có 9 điểm sau 4 trận.