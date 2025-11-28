Tuyển Thái Lan “vỡ trận”, rời World Cup theo kịch bản đầy cay đắng

Tại bảng B, VCK World Cup futsal nữ 2025, tuyển futsal nữ Thái Lan nắm lợi thế về hiệu số bàn thắng bại so với Colombia. Chính vì thế, chỉ cần hoà ở lượt cuối là Thái Lan sẽ chính thức bảo toàn ngôi nhì bảng để tiến vào vòng tứ kết.

Tuy nhiên, tuyển futsal nữ Thái Lan lại mắc nhiều sai lầm và phải trả giá bằng một thất bại đau đớn trước Colombia.

Với đẳng cấp của đội hạng 4 thế giới, tuyển nữ Thái Lan nhập cuộc tốt trong vài phút đầu trận. Thế nhưng, một khoảnh khắc thiếu tập trung ở hàng phòng ngự đã khiến họ để thủng lưới ở phút thứ 4.

Bàn thua khá sớm khiến tuyển futsal nữ Thái Lan gặp nhiều khó khăn, trong khi các cô gái Colombia (hạng 8 thế giới) lại thi đấu tự tin hơn. Đội tuyển từ châu Mỹ với ưu thế về thể lực và tốc độ, đã khắc chế rất tốt điểm mạnh về kỹ thuật và khả năng phối hợp của Thái Lan.

Với thế trận chủ động, Colombia một lần nữa trừng phạt hàng phòng ngự Thái Lan bằng bàn thắng thứ 2 phút thứ 8 từ một tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp.

Tuyển nữ Thái Lan mắc nhiều sai lầm dẫn đến thất bại.

Sau 2 bàn thua, tuyển futsal nữ Thái Lan buộc phải dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Hy vọng được thắp lên khi họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 11 của trận đấu sau một pha phối hợp khá ăn ý.

Sang hiệp hai, Colombia vẫn là đội thi đấu tốt hơn, trong khi các cầu thủ Thái Lan bộc lộ vấn đề về mặt tâm lý.

Kịch bản khá tương tự như hiệp 1 đã xảy ra. Phút 24, hàng phòng ngự Thái Lan, điển hình là vị trí thủ môn, đã chơi không tốt, để Colombia ghi bàn thắng thứ 3 nhờ một pha sút xa tưởng chừng không quá nguy hiểm.

Sau khi Colombia tái lập cách biệt 2 bàn, tuyển futsal nữ Thái Lan một lần nữa phải dâng lên đá power-play. Thế nhưng, đây cũng là chiến thuật rất mạo hiểm, giống như con dao hai lưỡi. Hệ quả là khi Thái Lan không thể ghi bàn, họ phải thủng lưới thêm như một quy luật tất yếu.

Phút 35, cầu thủ Colombia từ phần sân nhà sút bóng vào lưới trống khi tất cả đội Thái Lan gồm cả thủ môn đều dâng lên. Đây giống như dấu chấm hết cho những hy vọng của tuyển Thái Lan.

Colombia là đội chơi tốt hơn.

Trong những phút còn lại, tuyển nữ Thái Lan dồn lên trong vô vọng. Cách biệt 3 bàn là quá khó để họ có thể san lấp. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Colombia.

Đây là kết quả bất ngờ, nhưng cũng hết sức nghiệt ngã cho Thái Lan, khi họ tự đánh mất chính mình dù vừa chơi rất hay ở lượt trận trước đó gặp Canada. Như vậy, tuyển nữ Thái Lan đã không thể vượt qua vòng bảng ở kỳ World Cup năm nay, còn Colombia đã tiến vào tứ kết theo cách rất thuyết phục.

Tỷ số chung cuộc.



