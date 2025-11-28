Tuyển Thái Lan sẽ thắng trận quyết định, đại chiến Argentina tứ kết World Cup?

Tối nay (28/11), tuyển futsal nữ Thái Lan sẽ có trận lượt cuối vòng bảng World Cup gặp Colombia. Đây là trận đấu mang tính chất quyết định tấm vé thứ 2 ở bảng B tiến vào tứ kết.

Hiện ở bảng B, Tây Ban Nha có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +7, chính thức đoạt vé vào vòng sau bất chấp kết quả lượt cuối gặp Canada (đội cuối bảng) vào tối nay.

Trong khi đó, tuyển futsal nữ Thái Lan hiện xếp nhì bảng với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại 0, xếp trên Colombia (3 điểm, hiệu số -2). Điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần hòa ở trận tối nay, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ chính thức xác lập cột mốc lịch sử, trở thành đại diện đầu tiên của futsal Đông Nam Á lọt vào tứ kết World Cup.

Cục diện bảng B trước lượt cuối.

Xét trên lý thuyết, tuyển Thái Lan với đẳng cấp hạng 4 thế giới, Á quân châu Á, được đánh giá cao hơn so với Colombia (hạng 8 thế giới). Về mặt phong độ, Thái Lan cũng vừa gây ấn tượng khi thắng Canada 6-3, trong khi Colombia cũng thắng Canada 2-0.

Colombia là đội gặp nhiều áp lực hơn khi họ buộc phải thắng. Đây là mục tiêu đầy khó khăn trong bối cảnh Thái Lan có thể chơi thận trọng nhưng sẵn sàng tung ra những đường phản công cực kỳ sắc bén dựa vào lối chơi đậm chất kỹ thuật của mình.

Trước trận, HLV Darika Peanpailun bên phía Thái Lan tuyên bố đầy tự tin: “Colombia là một đội mạnh, nhưng chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy mình dần đạt phong độ cao nhất. Tôi nghĩ bạn đã thấy một Thái Lan thực thụ trong hiệp hai ở trận đấu với Canada. Tôi cực kỳ tự tin chúng tôi sẽ vào tứ kết.”

Trong khi đó, ngôi sao Merlin Salcedo bên phía Colombia phát biểu: “Thái Lan là đội bóng rất mạnh, một trong những đội mạnh nhất thế giới. Chúng tôi muốn chơi một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi muốn giành vé đi tiếp. Chúng tôi phải cống hiến hết mình, dốc toàn lực.”

Tuyển nữ Thái Lan chỉ cần hòa Colombia là sẽ vào tứ kết.

Tại bảng B, Tây Ban Nha chỉ phải gặp Canada ở lượt cuối. Gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng trước khi vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan nếu có điểm ở lượt cuối sẽ chính thức đi tiếp với suất nhì bảng.

Theo phân nhánh, đội nhì bảng B sẽ gặp đội nhất bảng A ở tứ kết (hiện đã được xác định là Argentina, đội hạng 2 thế giới). Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng cao Thái Lan sẽ chạm trán Argentina ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất tại World Cup năm nay.



