Lộ diện đội bóng “khổ nhất” SEA Games 33: Suýt không được sang Thái Lan, 2 lần phải đổi sân đấu

Vào ngày 27/11 vừa qua, ban tổ chức SEA Games 33 thông báo điều chỉnh lịch thi đấu do đoàn Campuchia rút khỏi 8 môn, trong đó có bóng đá.

Bảng A ban đầu gồm U22 Thái Lan, U22 Timor Leste và U22 Campuchia nhưng sau đó chỉ còn 2 đội, dẫn đến việc ban tổ chức phải chuyển U22 Singapore từ bảng C sang thay thế.

Nhờ đó, môn bóng đá nam có 9 đội tham dự, chia đều 3 bảng, mỗi bảng 3 đội. Quyết định này cũng trở thành dấu mốc đáng bàn tiếp theo trong hành trình gian nan của U22 Singapore tại SEA Games 33.

Bóng đá Singapore không có thành tích tốt tại SEA Games suốt hơn 10 năm qua.

Trước đó vào ngày 6/8/2025, Ủy ban Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) công bố danh sách 762 vận động viên dự SEA Games 33 (diễn ra tại Thái Lan từ 9-20/12/2025), nhưng bất ngờ loại đội U22 Singapore khỏi môn bóng đá nam.

Lý do chính là thành tích yếu kém của đội trong các giải đấu gần đây, như bị loại sớm tại SEA Games 32 (2023) với thành tích hòa 1, thua 3, đồng thời đã 5 kỳ SEA Games liên tiếp không vượt qua vòng bảng (lần gần nhất là năm 2013).

Trước nguy cơ lần đầu tiên bóng đá nam Singapore vắng mặt tại SEA Games kể từ năm 1969, Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) đã kháng cáo quyết định này, nhấn mạnh việc tham dự là cơ hội cọ xát cho cầu thủ trẻ.

Sau nhiều cuộc bàn luận, cuối cùng U22 Singapore mới được SNOC cho phép dự SEA Games 33. Nhưng rồi mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

U22 Singapore đang có chuỗi 5 lần liên tiếp bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games.

Kết quả bốc thăm chia bảng đưa U22 Singapore vào bảng C cùng với U22 Indonesia, U22 Myanmar và U22 Philippines. Ban đầu, bảng đấu này dự định được tổ chức tại sân Tinsulanonda ở tỉnh Songkla (miền nam Thái Lan). Tuy nhiên sau đó chủ nhà Thái Lan lại đưa ra thay đổi, đưa bảng C về tổ chức tại sân 700th Anniversary ở Chiangmai (miền bắc Thái Lan).

Khi kế hoạch của các đội bóng đã được chuẩn bị xong thì bất ngờ U22 Campuchia rút lui. Hệ quả là U22 Singapore được chuyển từ bảng C sang bảng A, đồng nghĩa với việc đội bóng này một lần nữa lại phải đổi kế hoạch, bởi các trận đấu ở bảng A được tổ chức trên sân Rajamangala tại Bangkok (miền trung Thái Lan).

Vậy là chỉ trong vòng ít tháng, U22 Singapore đã phải trải qua hàng loạt biến cố. Chưa rõ điều này liệu có ảnh hưởng ra sao tới đội bóng này, nhưng rõ ràng việc rơi vào bảng đấu với chủ nhà Thái Lan khiến mục tiêu vào bán kết của U22 Singapore sẽ không dễ thực hiện.

Theo điều lệ giải, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé đi tiếp.

