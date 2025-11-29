"Cô gái vàng" 7 lần vô địch SEA Games: "Thái Lan là chủ nhà, họ có quyền làm vậy nhưng tôi không ngại"

“Đây là lần thứ 8 dự SEA Games rồi nhưng với tôi cảm giác vẫn như lần đầu, bởi không chỉ ở SEA Games mà với tất cả các cuộc thi, mỗi khi bước xuống thảm thi đấu mình đều phải làm lại từ đầu. Cảm giác thi đấu lúc nào cũng y như lần đầu. Đó là sự hồi hộp và sẵn sàng mong được lên đường sang Thái Lan thi đấu”, “cô gái vàng” của wushu Việt Nam Dương Thúy Vi chia sẻ với chúng tôi bên lề buổi lễ công bố trang phục Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 vào sáng nay (29/11).

Dương Thúy Vi trong trang phục mới của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

SEA Games 33 là cơ hội để Dương Thúy Vi tiếp tục khẳng định vị thế “Nữ hoàng Wushu Việt Nam”, nhưng kỳ đại hội này cũng được dự đoán sẽ mang tới nhiều thử thách không đơn giản.

Ở các kỳ SEA Games trước, wushu có nhiều nội dung riêng biệt: trường quyền, kiếm thuật, đao thuật, thương thuật/vũ khí, côn thuật, v.v. Mỗi nội dung là một bộ huy chương riêng.

Nhưng với SEA Games 33, số lượng bộ huy chương wushu bị giảm đi đáng kể. Cụ thể, nội dung quyền biểu diễn (taolu) giờ được chia thành các “tổ hợp toàn năng” (multi-form/all-round), nghĩa là mỗi vận động viên phải thi nhiều bài quyền và vũ khí, tính điểm tổng để tranh 1 bộ huy chương. Điều đó khiến các VĐV phải giữ được sự tập trung lớn, bởi sai sót ở 1 bài thi có thể ảnh hưởng đến tổng điểm chung cuộc.

Cũng bởi thể thức mới mà chủ nhà Thái Lan đưa ra, từ con số 23 bộ huy chương ở SEA Games 32, môn wushu bị rút xuống chỉ còn 14 bộ huy chương ở SEA Games 33 (10 bộ cho nội dung biểu diễn, 4 bộ đối kháng).

Dương Thúy Vi từng giành HCV nội dung kiếm thuật và thương thuật (gộp điểm 2 nội dung cho 1 bộ huy chương) tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Chia sẻ về điều này, Dương Thúy Vi bày tỏ: “Tôi nghĩ là khó người khó ta thôi. Khi họ gộp các nội dung vào thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến số lượng huy chương và bảng tổng sắp. Nhưng nhìn nhận lại thì tôi nghĩ với chủ nhà Thái Lan, nội dung wushu nữ của họ không quá mạnh, họ là chủ nhà và có quyền gộp nội dung lại như thế. Tôi hi vọng tất cả các VĐV sẽ chiến đấu hết mình”.

Nữ võ sinh này nói thêm: “Ở SEA Games này việc tính điểm cũng có sự thay đổi. Ví dụ một cú đá xoay vòng 630 độ (xoay 1 vòng và xoay thêm 270 độ - PV) cũng đã được tính điểm như xoay vòng 720 độ rồi (xoay trọn vẹn 2 vòng – PV). Khi việc chấm điểm dễ hơn thì sẽ có nhiều VĐV cạnh tranh với mình hơn.

Nói chung tôi vẫn giữ quan điểm nếu dễ thì dễ chung và khó thì khó chung với tất cả. Một động tác khó có thể giành điểm cao nhưng khi tiếp đất lại rất dễ chấn thương chẳng hạn.

Để tự tin khẳng định cơ hội của mình ra sao ở SEA Games sắp tới thì rất khó nói. Tôi chỉ hi vọng mọi người hãy theo dõi đoàn thể thao Việt Nam và cùng cổ vũ cho đội tuyển wushu Việt Nam”.

Dương Thúy Vi là "cô gái vàng" của wushu Việt Nam.

Dương Thúy Vi bắt đầu dự SEA Games từ năm 2011 và đã giành về 7 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Dù đối mặt với thử thách mới, cô vẫn là niềm hy vọng lớn của wushu Việt Nam nhờ kinh nghiệm dày dặn và kỹ thuật vượt trội đã được chứng minh.

Tiết lộ thêm về sự chuẩn bị của mình cho kỳ SEA Games tới, nữ võ sĩ người Hà Nội cho biết:

“Thật ra đây là đầu tiên tôi đi thi đấu tại Thái Lan. Trước đây tôi có đến Thái Lan du lịch thôi, nhưng để thi đấu thì chưa. Hi vọng sắp tới sẽ là một kỳ SEA Games ấn tượng và đáng nhớ.

Việc làm quen với nơi thi đấu rất quan trọng. Nhưng ban tổ chức nước chủ nhà cũng chỉ cho mình 1 ngày để làm quen với nơi thi đấu thôi. Vì thế tất cả các VĐV đều như nhau cả. Vấn đề của chúng tôi lúc này nỗ lực chuẩn bị tốt nhất, giữ vững tinh thần và hi vọng mình có thể hoàn thành bài thi tốt nhất”.

Ngoài ra, Thúy Vi cũng chia sẻ việc thi đấu tại Thái Lan cũng mang đến thuận lợi khi điều kiện thời tiết, việc ăn uống không có quá nhiều khác biệt so với Việt Nam. Đồng thời, ban tổ chức SEA Games cũng đều có sự chuẩn bị tốt để hỗ trợ cho các VĐV khi tới thi đấu.

Theo kế hoạch, Dương Thúy Vi sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 11/12 và bước vào tranh tài vào ngày 13/12.