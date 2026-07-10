Bốn kịch bản hậu xung đột Ukraine: Nga tan rã hay đứng bên lề phương Tây?

Phương Tây đang thảo luận về khả năng sau khi xung đột Ukraine kết thúc, Nga có thể sụp đổ, bị gạt ra bên lề châu Âu hay sa vào vòng tay Trung Quốc.

Theo bài viết của chuyên gia Andrey Melnichenko - người sáng lập EuroChem (Tập đoàn hóa chất và phân bón của Nga) và SUEK (Công ty Than Năng lượng Siberia) - trên tờ The Economist, nước Nga sẽ bước ra khỏi cuộc xung đột với Ukraine với một diện mạo hoàn toàn khác so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu.

Theo ông, phương Tây hiện đang xem xét bốn kịch bản cho sự phát triển hậu chiến của Nga, tất cả đều dẫn đến việc mất hoặc hạn chế chủ quyền của Nga.

Tuy nhiên, ông Melnichenko tin rằng những lựa chọn này không thỏa đáng đối với Nga và chúng cũng báo hiệu những điều không tốt cho phương Tây, sự lựa chọn tốt nhất cho hòa bình có thể là một nước Nga có chủ quyền và ổn định, dù có thể gây bất tiện cho phương Tây.

Theo đó, phương Tây đang thảo luận về các kịch bản sau:

Kịch bản đầu tiên hình dung một nước Nga "bị sỉ nhục", bị đẩy ra rìa phương Tây

Kịch bản này đi liền với 2 khả năng: Một là Nga sẽ thất bại tại Ukraine; hai là Nga mặc dù chiến thắng nhưng sẽ bị toàn thể phương Tây cô lập, tẩy chay. Tuy nhiên, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến những yêu cầu trả thù, với việc chính Nga sẽ quay sang phương Tây và đòi "những gì thuộc về mình".

Kịch bản thứ hai đẩy Nga "vào vòng tay của Trung Quốc"

Điều này có nghĩa là Nga sẽ hoàn toàn từ bỏ con đường phát triển phương Tây để theo đuổi con đường phương Đông. Nga hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế Trung Quốc, nhưng vẫn không hoàn toàn phụ thuộc vào các quyết định của Trung Quốc.

Kịch bản thứ ba hình dung ra sự tan rã của Nga, điều mà phương Tây đang rất mong chờ.

Nếu Liên bang Nga tan rã giống như Liên bang Xô viết đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nước Nga sẽ nhanh chóng trở nên mất kiểm soát, với cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân, tài nguyên... Tất cả những điều này sẽ dẫn đến sự khó lường và một cuộc xung đột hạt nhân có thể xảy ra.

Tuy nhiên, kịch bản này rất khó xảy ra bởi vì trong những giai đoạn khó khăn nhất, sự đoàn kết và tinh thần dân tộc của người Nga là rất cao, trong khi chính quyền do ông Vladimir Putin đứng đầu vẫn có chỉ số uy tín là rất cao.

Kịch bản thứ tư cho thấy Nga biến thành một quốc gia khép kín, được huy động toàn diện, sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ hành động gây hấn nào.

Trong kịch bản này, Nga sẽ có tình trạng khá giống với Triều Tiên, trở thành một phiên bản của "nhà nước quân sự", tất cả lực lượng và nguồn lực được hướng vào quốc phòng, phần còn lại mới được phân bổ cho những lĩnh vực khác.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh, hiện vẫn chưa thể xác định nước Nga sẽ đi theo con đường nào sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine kết thúc. Không ai có thể dự đoán được nước Nga sẽ ra sao sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa.