'Bom tấn' 80.000 tỷ đồng liên quan VinFast

Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ/khu vực

Theo đề xuất của thành phố, Hà Nội sẽ triển khai "vùng phát thải thấp" từ 1/7/2026, thí điểm tại một số khu vực bên trong Vành đai 1 Hà Nội. Một bản đồ chi tiết các tuyến vành đai và các khu vực triển khai đã được công bố.

Hà Nội dự kiến từ ngày 1-7-2026 sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1

Quy định nếu được thông qua sẽ cấm xe máy xăng theo khung giờ hoặc khu vực nhằm giảm ô nhiễm môi trường trong nội đô. Mục tiêu là kiểm soát phát thải, bảo vệ chất lượng không khí, nhất là tại trung tâm thành phố.

"Bom tấn" của VinFast: 80.000 tỷ đồng nợ vay có khả năng được xóa

Trong báo cáo gửi U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), VinFast cho biết có cam kết từ công ty mẹ Vingroup nhằm chuyển đổi tối đa 80.000 tỷ đồng (≈ 3,1 tỷ USD) khoản vay hiện nay của VinFast VFTP thành vốn góp.

Trước đó, Vingroup đã cam kết cho VinFast vay 35.000 tỷ đồng từ cuối 2024 đến 2026; đến 30/9/2025, tổng giải ngân đạt 28.000 tỷ đồng.

Đây được xem là một bước quan trọng nhằm cải thiện cấu trúc tài chính, giảm áp lực nợ, tạo đà cho VinFast ổn định và phát triển trong tương lai.

Đề xuất loại bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch lái xe nhận nhiều ủng hộ

Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025/TT-BCA — do Bộ Công an soạn — phần thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính sẽ bị loại bỏ khỏi kỳ sát hạch giấy phép lái xe.

Thay vào đó, các thí sinh chỉ cần vượt phần lý thuyết, thực hành lái trong hình và thực hành lái trên đường thật.

Đề xuất này nhận được phản hồi tích cực từ người dân, học viên và các cơ sở đào tạo — họ cho rằng mô phỏng “không sát thực tế, dễ gây trượt oan” và không phản ánh đúng kỹ năng lái xe thực tế.

Gói “dưới 500 triệu đồng”: nên chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue?

Một bài phân tích trên chuyên trang ô tô — với ngân sách khoảng 499 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn — so sánh ba mẫu SUV đô thị: Coolray, Sonet và Venue.

Geely Coolray — phân khúc B — có lợi thế về kích thước rộng rãi, nhiều tiện nghi như đèn LED, màn hình lớn, phanh đỗ điện tử... phù hợp người ưu tiên không gian và tiện ích.

Kia Sonet và Hyundai Venue — phân khúc A/A+ — nhỏ gọn, dễ luồn lách trong phố, giá mềm hơn, phù hợp với người lần đầu mua xe hoặc dùng xe chủ yếu trong đô thị.

Tùy vào nhu cầu: nếu bạn cần không gian rộng & tiện nghi → Coolray; nếu ưu tiên linh hoạt, tiết kiệm, di chuyển trong phố → Sonet hoặc Venue.

Từ 1/12: không sang tên, đăng ký lại xe sau mua bán - có thể bị phạt tới 12 triệu đồng

Theo cảnh báo từ Phòng Cảnh sát giao thông PC08 — thuộc Công an TP.HCM — kể từ ngày 1/12, những trường hợp mua bán xe mà không thực hiện thủ tục sang tên, đăng ký lại hoặc thu hồi biển số/đăng ký sẽ bị xử phạt. Cá nhân vi phạm bị phạt từ 4–6 triệu đồng, còn tổ chức bị phạt từ 8–12 triệu đồng.

Lý do là nếu không sang tên đổi chủ, dữ liệu phương tiện sẽ không đúng, có thể gây rủi ro cho chủ cũ nếu phương tiện sau đó vi phạm hay liên quan tai nạn. PC08 khuyến nghị người dân cần hoàn tất thủ tục sang tên hoặc khai báo chuyển nhượng lên công an cấp xã/phường — có thể thực hiện trực tuyến qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn