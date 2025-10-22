"Bom sex hận tình" tung ảnh phòng the, dọa phát tán thêm 6 clip nhạy cảm của bạn trai diễn viên

Phan Sương Sương sinh năm 1987, tại Chiết Giang, Hàng Châu (Trung Quốc). Năm 21 tuổi, cô vào showbiz với vai trò người mẫu nội y. Với thân hình bốc lửa và gương mặt hao hao minh tinh Thư Kỳ, Phan Sương Sương nhanh chóng được các nhà sản xuất để mắt và mời đóng phim. Để sớm nổi tiếng, Sương Sương chấp nhận hở bạo, sẵn sàng khoe thân trước ống kính. Một thời, cô được mệnh danh là "bom sex Cbiz", “Tiểu Thư Kỳ gợi cảm nhất Trung Quốc”.

Tuy nhiên, cái tên Phan Sương Sương chỉ thực sự phủ sóng trên khắp các mặt báo khi scandal tình ái giữa cô và tài tử gia thế Lâm Phong nổ ra. Cả hai có quãng thời gian yêu đương mặn nồng rồi chia tay trong thù hận. Phan Sương Sương thậm chí còn chẳng ngại đưa ảnh nóng của tình cũ cho báo giới để trả thù.

Phan Sương Sương được mệnh danh là "Tiểu Thư Kỳ"

Cô có 1 mối hận thù sâu đậm với nam diễn viên Lâm Phong

Khiến Lâm Phong khóc nghẹn, rơi vào cảnh ê chề vì ảnh phòng the rò rỉ

Phan Sương Sương có thể nói là mối tình tai tiếng nhất của Lâm Phong. Cặp đôi quen nhau trên phim trường Phỉ Thúy Minh Châu (2010). Phan Sương Sương và Lâm Phong hẹn hò được vài tháng thì chia tay. Tuy nhiên, vụ đường ai nấy đi của cặp sao không hề yên bình.

Sau đó không lâu, 1 tạp chí danh tiếng Hong Kong (Trung Quốc) đã đăng ảnh "giường chiếu" của Phan Sương Sương và Lâm Phong, khiến dư luận sốc nặng. Thời điểm đó, Lâm Phong đang là ngôi sao được TVB o bế, nam chính trong hàng loạt phim truyền hình giờ vàng. Việc hình ảnh riêng tư bị rò rỉ khiến hình ảnh của anh hoen ố, bị đàm tiếu đời tư phóng túng.

Hậu chia tay, Phan Sương Sương đã đưa ảnh phòng the của mình và Lâm Phong cho truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) để trả thù

Vụ việc càng rùm beng hơn khi Phan Sương Sương lên truyền thông thừa nhận chính cô là người bán ảnh nóng của bản thân và Lâm Phong cho tạp chí. Nguyên nhân là do nữ diễn viên hận bạn trai gia thế phản bội, coi thường mình. Theo Phan Sương Sương, Lâm Phong là kẻ dối trá. Khi hẹn hò, anh miệng thì ngon ngọt nói yêu, nhưng thực chất chỉ xem cô như "món đồ chơi qua đường". Phan Sương Sương cho biết cô đã phát hiện bạn trai nhắn tin tán tỉnh và chụp ảnh thân mật với nhiều người phụ nữ khác sau khi lén kiểm tra điện thoại. Khi mỹ nhân gợi cảm chất vấn việc Lâm Phong không chung thủy, nam diễn viên này đã bỏ rơi cô không thương tiếc.

"Tôi bị Lâm Phong đá vì phát hiện bí mật đen tối về đời tư của anh ta. Trong lúc tức giận, tôi đã gửi mấy tấm ảnh riêng tư của tôi và anh ta cho truyền thông, vậy thôi!", Phan Sương Sương thản nhiên nói.

Phan Sương Sương "bóc phốt" Lâm Phong ngoại tình, coi thường cô

Sau khi bê bối ảnh nóng nổ ra, Lâm Phong mở họp báo khóc lóc, chỉ trích thủ đoạn trả thù tình hèn hạ của Phan Sương Sương. Nam diễn viên cho biết anh tổn thương vì yêu phải 1 cô gái tham tiền và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại người khác. "1 trải nghiệm cay đắng, đau đớn và tủi hổ. Tôi không sợ bản thân mất sạch danh tiếng mà chỉ sợ cha mẹ bị ảnh hưởng vì vụ việc", Lâm Phong nói về việc bị tình cũ phát tán ảnh nhạy cảm. Sau vụ việc, nam diễn viên như người tự kỷ, nhốt mình trong phòng, khóc và uống rượu. Lâm Phong phải rời showbiz 1 thời gian vì cảm thấy quá xấu hổ.

Lâm Phong khóc nức nở khi bị bạn gái cũ tung ảnh nhạy cảm trả thù

Dọa tung thêm 6 clip riêng tư của Lâm Phong

Hậu scandal lộ ảnh nóng, Lâm Phong và Phan Sương Sương đều có cuộc sống riêng, không ai đụng chạm đến ai. Những tưởng ân oán tình trường của họ đã kết thúc. Nhưng đến năm 2020, Phan Sương Sương lại gây náo loạn showbiz khi cho biết đang nắm trong tay 6 video nhạy cảm của Lâm Phong và đe dọa sẽ tung ra nếu như Lâm Phong không biết điều.

"Nếu đầu óc tôi được một phần như Châu Dương Thanh (người bạn gái bóc phốt đời tư thác loạn của La Chí Tường - PV), giờ tôi đã có một cuộc sống khác. Cái tôi biết về anh bạn trai cũ của mình đặc sắc còn hơn phim. Tôi nắm trong tay đến 6 video, nếu mấy clip đó lộ ra thì anh tình cũ tồi tệ họ Lâm (Lâm Phong - PV) của tôi chắc cả đời không thể ngóc đầu lên nổi", Phan Sương Sương viết trên trang cá nhân.

Phan Sương Sương tiết lộ cô có 6 video riêng tư của Lâm Phong

Trên truyền thông khi được hỏi vì sao không buông bỏ cuộc tình với Lâm Phong, Phan Sương Sương trả lời bằng 3 chữ: "Hận suốt đời". Trước động thái của bạn gái cũ, tài tử hàng đầu đài TVB tuyên bố sẽ khởi kiện Phan Sương Sương nếu như cô dám đăng tải những hình ảnh riêng tư của anh lên MXH. Cư dân mạng cũng lên án hành động đe dọa, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình cũ của Phan Sương Sương và mong cô quên đi mối hận thù năm xưa để bắt đầu lại. Kể từ đó, Sương Sương đã được công chúng Trung Quốc gọi là "mỹ nữ hận tình" của Cbiz.

Làn sóng chỉ trích của công chúng khiến người đẹp nóng bỏng nhất Cbiz bị các nhãn hàng, đạo diễn quay lưng, đơn phương hủy hợp đồng. Người đẹp cũng từ đó lặng lẽ rời showbiz, chọn cuộc sống ẩn dật bên gia đình. Đến nay, cô vẫn chưa kết hôn.

Phan Sương Sương không thể buông bỏ mối thù bị Lâm Phong "đá"

