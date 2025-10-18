Bom lượn của Nga đạt bước đột phá mới

Bom lượn thông thường của Nga - vốn là bom rơi tự do, đã được cải tiến bằng bộ khí động học mới giúp tăng cường tầm hoạt động và độ chính xác. Hầu hết các mẫu hiện nay có tầm hoạt động ước tính từ 40 đến 70km, tùy thuộc vào trọng lượng và độ cao triển khai.

Loại vũ khí này được đánh giá là tiết kiệm chi phí và có sức công phá cao, cho phép máy bay Nga phá hủy các vị trí tiền tuyến kiên cố của Ukraine từ khoảng cách an toàn.

Theo các kênh Telegram quân sự, trong cuộc tấn công nhằm vào thành phố Nikolaev (Ukraine) hôm thứ Ba (14/10), Nga được cho là đã sử dụng một quả bom lượn có tầm hoạt động 120-150 km, tốc độ khoảng 500 km/h.

Ảnh minh họa.

Phía Ukraine trước đó cảnh báo về mối đe dọa bom lượn tại khu vực Nikolaev, sau đó xác nhận một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã phóng đạn từ không phận trên Biển Đen. Giới chức Ukraine cho biết loại vũ khí này vẫn đang được xác định, đồng thời cho biết không có thương vong trong vụ tấn công.

Các nguồn tin quân sự từng tiết lộ Nga đang phát triển dòng bom lượn UMPB D-30SN, loại bom được trang bị cánh gấp, mở rộng tầm hoạt động lên tới 100–120 km. Việc thử nghiệm thực địa hệ thống bom lượn nhỏ gọn này được cho là đã bắt đầu từ tháng 5/2024.

Giới quan sát nhận định, việc Nga liên tục nâng cấp và mở rộng tầm hoạt động của bom lượn cho thấy nỗ lực của nước này nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa mà không cần đưa máy bay vào khu vực phòng không dày đặc của Ukraine. Nếu được sản xuất hàng loạt, loại vũ khí này có thể trở thành "át chủ bài"!mới trong chiến thuật không kích của Nga, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng không Ukraine trong thời gian tới.