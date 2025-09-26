Bom hàng không StormBreaker trở thành đạn tầm xa phóng từ mặt đất

Vào ngày 24 tháng 9, Tập đoàn Raytheon đã hoàn tất thử nghiệm phiên bản trên mặt đất của đạn dẫn đường StormBreaker. Theo trang web của nhà sản xuất, biến thể cải tiến mới này đã được phát triển và đánh giá chỉ trong 50 ngày.

Hóa ra việc thử nghiệm nguyên mẫu được trang bị động cơ tên lửa và các thành phần chính của mẫu cơ bản đã diễn ra vào mùa xuân năm nay tại một địa điểm bí mật ở sa mạc Mojave. Trong quá trình phóng, các chỉ số hiệu suất chủ đạo đều đạt được, bao gồm việc đạt độ cao khoảng 6.000 mét.

"Các cuộc xung đột toàn cầu gần đây đã làm nổi bật nhu cầu về vũ khí tấn công chính xác, thông minh trên bộ, có thể hoạt động mà không cần dữ liệu liên lạc vệ tinh, hoạt động ở những khu vực mà GPS bị gián đoạn", đại diện Tập đoàn Raytheon giải thích.

GBU-53/B StormBreaker là bom lượn dẫn đường chính xác của Mỹ, ban đầu được phóng từ trên không, quá trình phát triển diễn ra từ năm 2006.

Việc sử dụng StormBreaker trên máy bay F-15E đã được phê duyệt vào năm 2020, và trên F/A-18E/F vào năm 2023. Quá trình tích hợp vào tiêm kích tàng hình F-35 hiện đang được tiến hành.

Quả bom có trọng lượng 93 kg và đầu đạn nặng 48 kg. GBU-53/B được trang bị đầu dò tiên tiến hoạt động ở 3 chế độ: radar sóng milimet phát hiện và theo dõi mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết; hình ảnh hồng ngoại giúp nhận dạng mục tiêu tốt hơn; và laser bán chủ động cho phép dẫn đường vũ khí chính xác.

Phiên bản cơ sở có tầm bắn 111 km đối với mục tiêu

cố định hoặc 74 km đối với mục tiêu di động. Biến thể mới trên mặt đất được cho là có "tầm bắn mở rộng và khả năng tấn công được tăng cường". Các bài kiểm tra bổ sung đối với quả bom được hoán cải thành đạn phản lực này dự kiến sẽ diễn ra ngay trong năm nay.