Ngày 28/9, Công an xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người đàn ông mất tích khi bơi qua sông.

Trước đó, Công an xã Khâm Đức tiếp nhận tin báo của người dân về việc anh Lường Văn Khánh (27 tuổi, trú xã Khâm Đức) đi làm ở khu vực thôn 6, xã Phước Hiệp chiều 27/9. Khoảng 16h30, lúc bơi qua sông Nước Mỹ (Km39 đường Hồ Chí Minh) để về nhà, anh không may bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người đàn ông bơi qua sông mất tích. (Ảnh: C.A)

Công an xã Khâm Đức nhanh chóng xác minh, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở thôn tổ chức tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Cũng trong ngày 27/9, tại TP Huế, một người phụ nữ bị lũ cuốn thiệt mạng khi đang cùng chồng ra bến xe để về quê. Khoảng 15h, chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hoá) cùng chồng là anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) lội nước lụt từ nhà trọ ở kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh ra bến xe về quê. Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt, chị H. trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi.

Trong đêm 27/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cùng các lực lượng liên quan để tìm kiếm nạn nhân. Sáng 28/9, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 11h ngày 28/9, tâm bão số 10 Bualoi cách TP Huế khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.



