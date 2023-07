Bôi chất thải lên cửa rồi đập vỡ camera an ninh nhà hàng xóm, 2 năm sau người đàn ông phải trả giá

Việc sống trong các khu chung cư có nhiều tiện lợi, nhưng bên cạnh đó, nếu không tuân thủ các quy định chung thì sẽ rất dễ gây ra sự khó chịu cho người khác, và từ đó, nhiều vấn đề cũng từ đó mà phát sinh ra, giống như câu chuyện xảy ra tại Singapore dưới đây.

Phát hiện mùi hôi thối, ra mở cửa người phụ nữ hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, sự việc bắt đầu vào khoảng 7 rưỡi sáng ngày 27/10/2021 tại khu chung cư ở Bukit Merah, Singapore chị Oh Lai Choon bỗng dưng bị đánh thức bởi một mùi hôi thối từ bên ngoài.

Khu chung cư ở Bukit Merah, Singapore.

Khi mở cửa để xem xét tình hình, chị Oh bỗng hoảng hốt phát hiện ra chất thải đã bị bôi đầy lên cánh cửa gỗ nhà mình cũng như cánh cửa sắt bảo vệ ở bên ngoài và tường hành lang bên ngoài căn hộ của chị.

Điều này khiến chị Oh vô cùng tức giận nên đã báo cảnh sát.

Chưa hết, chị Oh cho biết trước đó 6 ngày, tức là ngày 21/10, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra.

Khi cảnh sát điều tra, hóa ra thủ phạm gây ra sự việc là ông Chia Chee Khiang, 51 tuổi, hàng xóm nhà chị Oh. Vào ngày 29/10, khi bị thẩm vấn, ông Chia khai rằng ông rất bực mình với những tiếng ồn phát ra từ căn hộ của chị Oh nên đã quyết định trả thù chị và thừa nhận đã ném chất thải vào cửa nhà chị Oh vào hôm 27/10.



Tiếp tục hành động côn đồ, người đàn ông sắp phải trả giá

Vào khoảng 7 giờ 5 phút sáng ngày 13/2/2022, ông Chia cho biết ông nghe thấy những tiếng đập ầm ầm từ căn hộ của chị Oh, và các âm thanh này cứ xuất hiện liên tiếp dù ông đã sang tận nơi để phàn nàn.

Điều này khiến ông Chia tức giận nên đã quay lại nhà, lấy búa ra và sang căn hộ nhà chị Oh để đối chất.

Camera nhà chị Oh đã bị ông Chia làm hỏng. (Ảnh minh họa)

Ông đã dùng búa gõ lên cửa nhà chị Oh để đánh thức chị. Sau khi chị Oh lắp camera an ninh bên ngoài căn hộ, chị đã xem trực tiếp trên ứng dụng camera cài đặt trên iPad thì thấy ông Chia cầm búa trong tay và gõ lên cửa nhà chị. Sau đó, chị không còn xem được nữa và phát hiện ra, camera nhà chị đã bị phá hỏng.

Ông Chia cũng thừa nhận với cảnh sát đã dùng búa để đập vỡ camera an ninh nhà chị Oh. Chiếc camera này được cho là trị giá 94 đô la Singapore (tương đương khoảng 1,7 triệu VNĐ) nhưng ông Chia cũng chưa bồi thường cho chị Oh.

Vào ngày 17/7/2023 vừa qua, một phiên tòa đã được mở, trong đó ông Chia đã bị kết tội quấy rối người khác.

Theo tài liệu thu thập được, người đàn ông này cũng từng bị kết tội quấy rối vào tháng 5/2019, tuy nhiên không nói rõ chi tiết về vụ việc, chỉ biết rằng khi đó, ông ta đã phải nhận mức án ngồi tù là 2 tuần.



Được biết, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 31/7 sắp tới và khi đó, bị cáo Chia sẽ được nghe tuyên án về hình phạt dành cho mình và hình phạt này được cho là sẽ nặng hơn án phạt trước đó.

Nguồn: Mothership