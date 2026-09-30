Boeing nhận hợp đồng phát triển tiêm kích hạm F/A-XX trị giá... hơn 20 tỷ USD

Sau nhiều nỗ lực, Tập đoàn Boeing đã được Lầu Năm Góc trao hợp đồng phát triển tiêm kích hạm F/A-XX cho Hải quân Mỹ.

Mẫu thiết kế máy bay chiến đấu trên hạm F/A-XX.

Tập đoàn Boeing đã nhận được hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ USD để phát triển toàn diện máy bay chiến đấu F/A-XX thế hệ thứ sáu dành cho tàu sân bay. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Thương vụ nói trên bao gồm việc chế tạo một số máy bay thử nghiệm để phục vụ cho quá trình kiểm tra trên mặt đất và trên không, kiểm chứng hệ thống và tích hợp vũ khí.

F/A-XX được thiết kế để trở thành tiêm kích chủ lực trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ và dần thay thế những chiếc F/A-18E/F Super Hornet và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler vào những năm 2030. Nó sẽ hoạt động song song với tiêm kích hạm F-35C thuộc thế hệ thứ năm.

Boeing đã cạnh tranh với Northrop Grumman để giành được hợp đồng này. Trong khi đó nhà thầu ban đầu thứ 3 là Lockheed Martin đã rút khỏi cuộc cạnh tranh vào năm 2025, sau khi đề xuất của họ không đáp ứng được các tiêu chí của Hải quân.

Mẫu thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ sáu F/A-XX.

Như vậy, Boeing đồng thời trở thành nhà thầu chính cho 2 dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu riêng biệt của Mỹ. Vào tháng 3/2025, họ đã đánh bại Lockheed Martin trong cuộc cạnh tranh "Tiêm kích chiếm ưu thế hệ trên không thế hệ tiếp theo" của Không quân Mỹ và nhận được hợp đồng phát triển chiếc F-47.

Chiến thắng trong dự án F/A-XX đặc biệt quan trọng đối với Boeing, vì vài năm trước, tương lai của dòng máy bay chiến đấu này vẫn còn bấp bênh do việc kết thúc sản xuất F/A-18 và thiếu một chương trình lớn tiếp theo.

Trong những năm gần đây, công ty đã đầu tư mở rộng năng lực sản xuất máy bay, dây chuyền lắp ráp mới cho phép họ thực hiện đồng thời 2 chương trình.

Kết quả của 2 cuộc cạnh tranh cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong vị thế của Boeing trên thị trường hàng không quân sự Mỹ, khi họ vốn không phải là nhà thầu chính cho tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm, nhưng nay đã giành được cả hai dự án máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo cực kỳ quan trọng.