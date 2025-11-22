Bóc trần đường dây nghìn tỷ của vợ chồng Mailisa: Mua mỹ phẩm giá rẻ từ Trung Quốc, phù phép giấy tờ thành "mỹ phẩm ngoại xịn"

Vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công An, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 07 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Bước đầu điều tra, lực lượng chức năng xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, vợ chồng bà Mai đã câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội "Buôn lậu", quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc; Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Mailisa là thương hiệu do bà Phan Thị Mai sáng lập từ năm 1998. Theo thông tin từ website chính thức của Mailisa, sau 26 năm hoạt động, thương hiệu này đã có hơn 17 chi nhánh thẩm mỹ viện trên toàn quốc, cung cấp nhiều dịch vụ như phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo. Tuy nhiên, theo Dân trí, chi nhánh đang hoạt động hiện chỉ còn 9 cơ sở.

Theo Tiền Phong, một trong các pháp nhân chủ lực là Công ty TNHH Mai Li Sa ghi nhận doanh thu 307,6 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 19% so với năm trước, và lũy kế giai đoạn 2019–2023 vượt 1.000 tỷ đồng. Ngoài dịch vụ thẩm mỹ — bao gồm phun xăm, chăm sóc da, phẫu thuật — Mailisa còn kinh doanh dòng mỹ phẩm Doctor Magic, được quảng bá là sản phẩm có giấy phép lưu hành tại Việt Nam.