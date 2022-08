176 phụ huynh có mặt tại UBND phường Hoàng Liệt để bốc thăm suất vào trường mầm non công lập Hoàng Liệt cơ sở Tứ Kỳ.

Sáng Chủ nhật 28/8 tổ chức bốc thăm suất học cho lứa 4 tuổi (sinh năm 2018) đăng ký xin học tại cơ sở Tứ Kỳ, buổi chiều cho trẻ đăng ký xin học tại cơ sở Linh Đàm.



Quy trình bốc thăm gồm 2 vòng, vòng 1 mỗi đợt gồm 5 phụ huynh xếp hàng bốc thăm lấy số thứ tự. Ở vòng 2, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để bốc thăm phiếu tuyển sinh. Trên các phiếu đều có đóng dấu của Trường mầm non Hoàng Liệt.

Phụ huynh căng thẳng ngồi đợi bốc thăm.

Phiếu trúng tuyển sẽ ghi “chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường”, ngược lại phiếu không trúng tuyển sẽ ghi “Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường”. Với những phụ huynh bốc phải phiếu không trúng tuyển sẽ phải đăng ký cho con học tại các trường ngoài công lập.



Sáng nay, trong tổng số 176 phiếu bốc thăm sẽ chỉ có 80 phiếu trúng tuyển, còn lại 96 phiếu không trúng tuyển, đồng nghĩa với việc trẻ sẽ phải học tại các trường ngoài công lập.

Phụ huynh bốc thăm lấy số thứ tự.

Bà Nguyễn Thị An (70 tuổi, phường Hoàng Liệt) đến trụ sở UBND phường Hoàng Liệt từ sáng sớm để bốc thăm cho cháu 3 tuổi. Bà An cho biết, từ khi nhận thông báo về việc bốc thăm tuyển sinh, gia đình bà “mất ăn mất ngủ”, các con đi làm ăn xa, một mình bà An nuôi 3 cháu, bởi thế mà bà rất lo lắng nếu không may mắn trượt lần này thì chỉ có nước cho cháu ở nhà vì không có đủ khả năng theo học tại các trường tư thục.



"Trường mầm non Hoàng Liệt xây dựng trên đất địa phương, chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đây, đáng ra phải được ưu tiên học tập, nhưng giờ lại phải bốc thăm may rủi”, bà An bức xúc./.