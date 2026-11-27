Hai vợ chồng vừa bóc phong bì vừa ghi chép. Bất ngờ, vợ tôi khựng lại.

Tôi tên Thắng, 30 tuổi, còn vợ tôi tên Mai, kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Trong mắt tôi, Mai là người tình cảm, chu đáo, tâm lý, hiểu chuyện và tôn trọng mọi người.

Khi yêu nhau, cũng có lần Mai hỏi về người yêu cũ của tôi nhưng tôi chỉ nói rằng: "Mọi chuyện đã là quá khứ, em mới là hiện tại của anh". Ai cũng có khoảng thời gian thanh xuân, đó là những kỷ niệm đẹp song chuyện đã qua thì tôi cũng xếp gọn vào quá khứ. Sau khi chia tay người yêu cũ, tôi cũng không giữ liên lạc với ai.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá vui vẻ, có sự tham dự của đông đủ bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng hai bên. Sau ngày cưới, hai vợ chồng bắt đầu thu xếp lại nhà cửa, đồng thời ngồi bóc những chiếc phong bì mừng cưới để ghi chép, cảm ơn mọi người.



Ban đầu, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Hai đứa vừa bóc phong bì vừa đọc tên người gửi, thỉnh thoảng còn nhắc lại những kỷ niệm vui trong đám cưới. Nhưng đến một chiếc phong bì, Mai bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ được viết bên ngoài: "Người yêu cũ chúc anh hạnh phúc".

Ảnh minh họa bằng AI

Gương mặt Mai biến sắc, quay sang hỏi tôi: "Người yêu cũ nào mà nghe chừng còn luyến lưu anh thế?". Tôi vừa bất ngờ, vừa bối rối và nói: "Anh không biết". Mai xé chiếc phong bì ra, bên trong có 1 triệu đồng.

Tôi chỉ biết cười, giải thích rằng mình thực sự không biết chiếc phong bì này của ai và khẳng định không hề mời người yêu cũ nào đến dự đám cưới. Danh sách khách mời đều do hai vợ chồng cùng bàn bạc, thống nhất từ trước. Những người bạn cũ đến chung vui đều là những mối quan hệ bình thường, không có gì khuất tất.

Mai nhìn tôi với ánh mắt giả vờ như giận dỗi nhưng rồi lại bật cười và nói rằng: "Được rồi, em cứ ghi nguyên văn vào đây là người yêu cũ của anh mừng 1 triệu nhé. Sau này biết còn trả lại người ta".

Cô ấy cũng nói rằng chắc có ai đó muốn trêu 2 vợ chồng. Còn nếu thực sự có người yêu cũ nào gửi quà mừng cưới thì cũng chẳng có gì đáng phải bận tâm. Mai còn nửa đùa nửa thật rằng có lẽ ngày trước tôi là một chàng trai tốt nên dù đã chia tay, người ta vẫn dành cho tôi một lời chúc hạnh phúc.

Nghe vợ nói vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mai bảo cô ấy tin tưởng tôi và không có lý do gì phải ghen tuông vì một chuyện nhỏ như thế. Điều quan trọng là hiện tại chúng tôi đã là vợ chồng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới chứ không phải bận lòng về những người đã đi qua quá khứ.

Dù vậy, thú thật tôi vẫn khá tò mò về người gửi chiếc phong bì ấy. Đến giờ, tôi vẫn chưa thể đoán ra đó là ai.

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