“Bóc” khối tài sản của một người ăn xin tàn tật ngoài chợ: Sở hữu 3 ngôi nhà tại vị trí đắc địa, có tài xế ô tô riêng

Tại thành phố Indore, Ấn Độ, một người ăn xin tàn tật tên Mangilal vừa khiến dư luận bàng hoàng khi bị lộ tẩy khối tài sản kếch xù. Thay vì dùng tiền bố thí để sinh tồn, người này đã dùng toàn bộ số tiền đó để cho vay nặng lãi ngay tại khu chợ nơi mình hành nghề.

Hàng ngày, người dân tại chợ Sarafa vẫn quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông ngồi trên chiếc xe đẩy sắt tự chế, đôi tay xỏ trong đôi giày cũ để đẩy mình đi khắp các ngõ ngách. Người ăn xin này không bao giờ mở lời xin xỏ, ông chỉ ngồi đó với vẻ mặt khắc khổ, khơi gợi lòng trắc ẩn để người qua đường tự nguyện thả những đồng tiền lẻ vào chiếc ba lô trên vai. Trung bình mỗi ngày, nghề này mang lại cho ông từ 400 đến 500 Rupee (khoảng 125.000 đến 155.000 VNĐ).

Ông Mangilal

Sự thật chấn động sau khi bị bắt giữ

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Đội cứu trợ thuộc Sở Phát triển Phụ nữ và Trẻ em tiến hành chiến dịch làm sạch thành phố. Khi bị đưa về trụ sở vì nghi ngờ là bệnh nhân phong đi ăn xin, cuộc đời của Mangilal bắt đầu hiện lên như một kịch bản phim đầy bất ngờ.

Cơ quan điều tra phát hiện Mangilal không hề nghèo khó khi sở hữu tới 3 ngôi nhà tại các khu vực đắc địa, bao gồm một tòa nhà 3 tầng. Ngoài ra, ông còn có 3 chiếc xe lam hiện đang cho thuê hàng ngày cùng một chiếc xe ô tô hiệu Maruti Suzuki Dzire có tài xế riêng. Thậm chí, ông còn nhận được một căn hộ hỗ trợ của Chính phủ dành cho người khuyết tật dù đã có nhiều bất động sản khác.

Kinh doanh dựa trên lòng trắc ẩn

Điều gây sốc nhất chính là cách Mangilal vận hành số tiền nhận được. Sau khi màn đêm buông xuống, người ăn xin triệu phú này trở thành một người cho vay lấy lãi. Ông khai nhận đã mang số tiền xin được đầu tư ngược lại vào khu chợ Sarafa bằng cách cho các tiểu thương vay tiền mặt theo ngày hoặc theo tuần.

Theo ước tính của các quan chức, số tiền ông cho vay lưu động lên tới 400.000 đến 500.000 Rupee (khoảng 125 đến 155 triệu VNĐ). Nhờ hoạt động này, mỗi ngày ông thu về từ 1.000 đến 2.000 Rupee (khoảng 310.000 đến 620.000 VNĐ) tiền lãi, cao gấp nhiều lần thu nhập từ việc đi xin.

Kết cục của triệu phú ăn xin

Ông Dinesh Mishra, người phụ trách chiến dịch cứu trợ, cho biết Mangilal hiện đã được đưa vào trung tâm phục hồi chức năng Sevadham Ashram tại Ujjain. Toàn bộ tài khoản ngân hàng và các bất động sản của người này đang bị điều tra làm rõ. Các tiểu thương tham gia vay tiền của Mangilal cũng sẽ phải đối mặt với các câu hỏi từ cơ quan chức năng.

Vụ việc của Mangilal là một chương đầy mỉa mai trong chiến dịch xóa sổ nạn ăn xin tại Indore. Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố đã xác định được khoảng 6.500 người ăn xin, trong đó nhiều người đã được đưa vào các trung tâm bảo trợ hoặc giúp đỡ quay lại trường học.

Khi những cánh cửa sập của chợ Sarafa kéo xuống vào mỗi tối, các thương lái lại bàn tán xôn xao về người đàn ông từng đến để xin vài đồng tiền lẻ nhưng ra về với những khoản tiền lãi kếch xù. Tại một khu chợ nổi tiếng với việc biến kim loại thành tiền, câu chuyện của Mangilal đã phơi bày thực tế rằng đôi khi lòng thương hại lại trở thành mặt hàng kinh doanh béo bở nhất.

