Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Vương quốc Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji, với quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 17/11, sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia, Công an các tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt phá án.

Tại khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet (Svayrieng, Vương quốc Campuchia), Cục Cảnh sát hình sự trao đổi, phối hợp với lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự, Tổng Cục Công an quốc gia Campuchia đã bắt giữ 20 đối tượng và thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động.

Ngay trong ngày 17/11, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng Campuchia bàn giao các đối tượng, tang vật cho Cục Cảnh sát hình sự. Cùng thời điểm, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đón lõng, bắt giữ được 12 đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

Các đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo

Đối với các đối tượng đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các địa phương: Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập 7 đối tượng liên quan. Trong đó có Mai Danh Minh là đối tượng chính trong chuyên án, có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau đó được đưa đến và ký hợp đồng làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 tầng ( ngôi nhà có 4 tầng, thuộc Khu Kim Sa 2, TP Bavet). Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo “DOJI” “Vingroup” nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch), trực tiếp đưa ra các quyết định mọi vấn đề thuộc các tổ được giao.

Đối tượng Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm (tổ) lừa đảo, với quy mô mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 đối tượng gồm: 1 đối tượng tổ trưởng (có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra); một số là nhân viên chính (là nhân viên lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao) và các nhân viên thường (có nhiệm vụ tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại).

Các tổ trưởng, có vai trò quản lý trực tiếp từng thành viên trong tổ, giám sát các hoạt động của nhân viên sale và trực tiếp cùng nhân viên sale đưa cách thức, thủ đoạn để cho bị hại đầu tư tiền, chuyển tiền đến khi hết khả năng; các nhân viên sale, trực tiếp dùng các tài khoản facebook, do công ty mua giả làm các trưởng phòng các tập đoàn lớn để kết bạn, làm quen với các tài khoản facebook là nữ giới người Việt Nam (từ khoảng 40 - 50 tuổi). Sau đó gửi các đường link giả vào trang chủ, đường link tải về và để đăng ký, hướng dẫn bị hại đăng ký gói đầu tư để chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng chuyển ảnh chụp chuyển khoản lại lên trên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương.

Tất cả các đối tượng khi tham gia vào tổ chức lừa đảo trên đều được cấp một “mã số” riêng, không xưng hô tên thật mà chỉ trao đổi với nhau bằng mã số được cấp. Mỗi tổ lừa đảo đều có 1 nhóm Telegram riêng để quản lý, điều hành, thảo luận, thống kê công việc trong ngày.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, nhóm đối tượng trên xây dựng kịch bản lừa đảo, phân vai, tạo lập các tài khoản facebook ảo theo hướng là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế).

Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của tập đoàn lớn. Chúng tạo ra các website, đường link (gửi cho bị hại) có tên gọi gần giống với tên các công ty con của các Tập đoàn lớn… và sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền có tên tương tự để chiếm lòng tin của bị hại.

Khi họ tin tưởng, các đối tượng lừa đảo nói với họ - hiện nay công ty của chúng làm đang có quỹ tiết kiệm của các Tập đoàn lớn, nếu nhân viên nào muốn bỏ tiền đầu tư vào quỹ này thì công ty sẽ trả cho số tiền là 6%/ 1 tháng và rủ họ cùng tham gia đầu tư để kiếm lợi nhuận và công ty sẽ trả lãi hàng ngày cho họ. Nếu người đó đồng ý tham gia đầu tư thì các đối tượng sẽ hướng dẫn cho khách hàng tải 1 App “Gửi tiết kiệm” về và đăng ký tài khoản tiền gửi tiết kiệm mang tên khách hàng. Khách hàng nộp số tiền khoảng từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng, các đối tượng không cho khách rút tiền lãi hàng ngày nữa.

Trong trường hợp khách hàng thắc mắc vì sao không rút được tiền thì các đối tượng đưa ra rất nhiều lý do khác nhau để yêu cầu khách tiếp tục nộp tiền. Nếu khách không còn khả năng nộp tiền thì các đối tượng sẽ khóa tài khoản trên app.

Qua khai thác dữ liệu, bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan về tội danh nêu trên, cũng như các hành vi khác như: Rửa tiền, Mua bán người, Mua bán tài khoản ngân hàng...