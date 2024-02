Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Công an tỉnh Kon Tum ) phát hiện 2 nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến qua ứng dụng game bài ‘X-Pok…’.

Sau thời gian dài trinh sát, ngày 9/11/2023, Công an tỉnh Kon Tum đã thành lập nhiều tổ công tác, cùng lúc triệu tập các đối tượng có vai trò đứng đầu, gồm: Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, Huỳnh Kim Hoàng, Nguyễn Đăng Sơn và Phan Quốc Anh (cùng trú thành phố Kon Tum ).

Trên các kho ứng dụng CH play, App store… có vô số ứng dụng đánh bạc trá hình. Ảnh: CA

Tại cơ quan Công an, đối tượng Khoa khai nhận sử dụng ứng dụng ‘X-Pok…’ tạo CLB có tên ‘Happy World’ để tổ chức đánh bạc (có thu phí) với tổng số 51 tài khoản thành viên. Các đối tượng, gồm: Huỳnh Kim Hoàng, Phan Quốc Anh, Lê Hồng V., Nguyễn Quốc L., Hoàng Đình V., Nguyễn Quang M. (cùng trú thành phố Kon Tum) đóng vai trò đại lý kêu gọi, tìm kiếm người tham gia đánh bạc để hưởng hoa hồng.

Theo lực lượng chức năng, hằng ngày, đối tượng Khoa sử dụng điện thoại truy cập vào ứng dụng “X-Pok…” tạo các bàn đánh bạc dưới hình thức Poker, Mậu Binh… Sau đó, đối tượng chỉ đạo đàn em là đại lý cấp dưới thông qua các ứng dụng mạng xã hội zalo, Facebook… kêu gọi con bạc tham gia đánh bạc. Tiền thắng thua được các đối tượng thanh toán với nhau qua chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt.

Cùng ngày, cơ quan Công an cũng đã triệu tập các đối tượng có liên quan trực tiếp đến CLB ‘FC.casino’, gồm Lê Hồng V. (quản lý CLB) và Trần Đức Khoa (cùng trú thành phố Kon Tum). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 42 tài khoản thành viên do nhiều đối tượng quản lý và sử dụng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hoàn thiện và chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can đối với Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, Huỳnh Kim Hoàng, Nguyễn Đăng Sơn và Phan Quốc Anh về hành vi “đánh bạc”.

Hiện Công an tỉnh Kon Tum đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Kon Tum thông tin, hiện trên các kho ứng dụng CH play, App store… có vô số ứng dụng đánh bạc trá hình; khuyến cáo người dân không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng.