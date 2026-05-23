Bóc gỡ đường dây phi pháp từ những chiếc xe điện giá rẻ bất thường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 22-5 đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Long (SN 1990) và Lại Quý Dương (SN 1995; cùng ngụ TP Hà Nội); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Hồng Lâm, Nguyễn Thị Thoan (cùng SN 1993; cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội buôn lậu xe điện 3 bánh xuyên biên giới.

4 đối tượng trong đường dây buôn lậu xe điện xuyên biên giới bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh, nhiều dòng xe điện được bày bán với giá rẻ bất thường.

Qua đấu tranh, công an xác định, phía sau những cửa hàng kinh doanh xe điện ba bánh là đường dây buôn lậu xuyên biên giới với phương thức hoạt động tinh vi, chặt chẽ, có sự câu kết giữa các đối tượng tại Thanh Hóa với các đối tượng tổ chức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 11-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) đồng loạt kiểm tra các địa điểm liên quan, gồm cơ sở kinh doanh "Tổng kho xe điện" trên đường Lê Hiến Tông (phường Hạc Thành) do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện; tại cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu. Tất cả xe điện dạng ba bánh này đều tập kết trong kho nhưng không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.

Xe điện tang vật liên quan tới vụ án

Làm việc với cơ quan công an, 2 người này khai nhận từ khoảng tháng 3-2026, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan đã sử dụng mạng xã hội WeChat để móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua hàng đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để hợp thức hóa quá trình vận chuyển, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long (là mắt xích cầm đầu, điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu) tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Khi hàng được vận chuyển trót lọt về kho tại Hà Nội do Long thuê Lại Quý Dương quản lý, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ được thông báo đến nhận hàng đưa đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, công an khám xét kho hàng do Long quản lý tại Hà Nội phát hiện, thu giữ thêm số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đến nay tổng số tang vật mà cơ quan công an đã thu giữ hơn 500 xe điện nhập lậu, giá trị tang vật thu giữ trên 4 tỉ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.