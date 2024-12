Công an quận Cầu Giấy mới đây đã phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, điều hành.

Theo nhà chức trách, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định có 2.661 bị hại. Tổng số tiền các bị hại đã nạp vào khoảng 50 triệu USD (khoảng hơn 1.260 tỉ đồng).

Ban chuyên án xác định trong vụ án này, Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu. Đến thời điểm hiện tại, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 5.200 tỉ đồng của Nam và đồng bọn, như 316 tỉ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối...

Đáng chú ý, trong vụ án này, Công an TP Hà Nội còn thu giữ xe Rolls-Royce, Lamborghini, Mercedes AMG G63... Đây đều là những siêu xe có trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng và trong số đó là phiên bản giới hạn cùng những biển số "khủng".

Rolls-Royce Cullinan

Điển hình, chiếc "siêu xe sang" Rolls-Royce Cullinan biển số tứ quý 3, xe sử dụng động cơ 6,75 lít V12, công suất 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Mức giá lăn bánh của Cullinan tại Việt Nam khoảng 36 - 45 tỉ đồng, tùy theo phiên bản. Đối với biển số này, giới chơi xe nhận định không dưới 1 tỉ đồng.

Mercedes-AMG G63 (bên phải)

Chiếc Mercedes-AMG G63 mang biển số 30H (Hà Nội) giá lăn bánh trên 12 tỉ đồng. G63 AMG hiện được nhập khẩu nguyên chiếc. Xe có động cơ 4.0, V8, công suất 585, mã lực 6000 vòng/phút, Mô-men xoắn 850 Nm tại 2500-3500 vòng/phút. Hộp số AMG tự động 9 cấp, nhiều chế độ lái, lẫy chuyển số trên vô-lăng...

Bên trái là Jaguar F-Type (màu vàng và đỏ) và bên phải ngoài cùng là Porsche Taycan Turbo S (màu trắng)

Đây là mẫu xe của Jaguar F-Type. Chiếc màu vàng thuộc phiên bản mui cứng giá niêm yết hơn 5,6 tỉ đồng còn chiếc màu đỏ là phiên bản mui trần, giá hơn 6 tỉ đồng. Nếu lăn bánh tại Hà Nội, giá bán của Jaguar F-Type màu vàng khoảng 6,3 tỉ đồng, màu đỏ gần 7 tỉ đồng.

Về Jaguar F-Type, mẫu xe này có 3 tùy chọn động cơ 2.0 Ingenium, 3.0 V6 siêu nạp và 5.0 V8 siêu nạp. Bản 2.0 cho công suất 300 mã lực, bản 3.0 là 380 mã lực, cả hai đều đi cùng dẫn động cầu, trong khi bản 5.0 đạt 575 mã lực, dẫn động bốn bánh toàn thời gian, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây.

Ngoài cùng là chiếc Porsche Taycan Turbo S trắng với giá lăn bánh hơn 10 tỉ đồng.

Porsche 911 Turbo S (màu đỏ bên trái)

Chiếc Porsche 911 Turbo S giá lăn bánh gần 20 tỉ đồng. Xe sử dụng động cơ I6 3,8 lít tăng áp kép, công suất 640 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, tốc độ tối đa 330 km/h.

Bên phải là chiếc Lamborghini Urus (màu vàng đồng)

Lamborghini Urus (màu vàng đồng) có giá lăn bánh mới tại Hà Nội lên tới 18 tỉ đồng. Siêu SUV sở hữu khối động cơ V8 dung tích 4.0L tăng áp kép PHEV có tổng sức mạnh tới 800 mã lực và 950 Nm; giúp xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 3,4 giây.

Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition

Trong khi đó, chiếc Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition là dòng xe thể thao hàng hiếm, giới hạn 300 chiếc toàn thế giới. Hiện chỉ một chiếc được đưa về Việt Nam dưới dạng tư nhân, mức giá khoảng 17 tỉ đồng. Đây là dòng xe gây nhiều tranh cãi khi nhiều người chơi xe cho biết mức giá này khá cao.

Siêu xe này đang mang biển số ngoại giao nên được hưởng các ưu đãi về thuế. Nếu ra biển số Hà Nội hoặc các tỉnh thành khác, người mua có thể phải bỏ ra số tiền không dưới 30 tỉ đồng - đắt ngang một số siêu xe bản giới hạn khác như McLaren 765LT.

Xe sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 652 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.