Bóc 341 dự án "đắp chiếu" tại Hà Nội: Mê Linh dẫn đầu số lượng dự án, hàng loạt doanh nghiệp đình đám Viglacera, Geleximco, Nam Cường, Sudico...bị điểm tên

Gần 40% dự án "mắc kẹt" nằm ở 4 quận, huyện

Mới đây, UBND TP. Hà Nội phát đi "tối hậu thư" yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Bóc tách dữ liệu cho thấy một bức tranh: Huyện Mê Linh (cũ) đang là "quán quân" ôm đất dự án, trong khi các quận lõi trung tâm và khu Tây đô thị hóa rầm rộ cũng góp mặt hàng chục cái tên dự án chậm triển khai.

Thống kê từ danh sách đính kèm Thông báo số 396/TB-UBND của UBND TP. Hà Nội cho thấy, tình trạng chậm triển khai dự án diễn ra trên diện rộng, trải dài từ các quận nội thành sầm uất đến các huyện ngoại thành (danh sách dự án sử dụng địa danh trước khi sắp xếp). Tuy nhiên, sự phân bổ không hề đồng đều.

Chỉ tính riêng 4 quận, huyện đứng đầu danh sách là Mê Linh, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Long Biên đã ôm tới 131 dự án , chiếm gần 40% tổng số lượng dự án chậm tiến độ của toàn Thành phố.

Cụ thể, top 5 quận, huyện có lượng dự án chậm triển khai nhiều nhất bao gồm: huyện Mê Linh 41 dự án; quận Nam Từ Liêm 38 dự án; quận Cầu Giấy 27 dự án; quận Long Biên 25 dự án; quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông cùng ghi nhận 22 dự án.

Đáng chú ý, không phải những điểm nóng quy hoạch lõi, Mê Linh lại là cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng với 41 dự án chậm triển khai, trở thành “thủ phủ” của những dự án “án binh bất động”

Giai đoạn trước năm 2008 (khi Mê Linh sáp nhập về Hà Nội), khu vực này từng đón làn sóng đổ bộ ồ ạt của hàng loạt doanh nghiệp địa ốc. Tuy nhiên, sự trầm lắng của thị trường cùng những vướng mắc về thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch đã biến nơi đây ngổn ngang những dự án dang dở.

Trong danh sách rà soát lần này, xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi CEO, AIC, HUD, Vinashin... với các dự án quy mô lớn tại Mê Linh như: Khu đô thị mới CEO Mê Linh, Khu đô thị mới AIC, Khu đô thị Cienco 5, Khu chức năng đô thị ROSE VALLEY, hay Khu đô thị mới Vinalines... Đa phần các dự án này là khu đô thị, khu biệt thự nhà vườn sinh thái - phân khúc từng làm mưa làm gió một thời.

Nếu như Mê Linh mang đặc thù của câu chuyện lịch sử mở rộng địa giới, thì sự góp mặt của Nam Từ Liêm (38 dự án) và Cầu Giấy (27 dự án) ở vị trí top 2 và top 3 lại phản ánh một nghịch lý khác. Đây là cực phát triển nóng nhất của Hà Nội trong thập kỷ qua, nơi được ví là "tấc đất tấc vàng" với hạ tầng đồng bộ.

Tại Cầu Giấy, các dự án chậm triển khai chủ yếu là những mảnh "đất vàng" được quy hoạch làm tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, công trình hỗn hợp như: Tòa nhà văn phòng làm việc Tranconsin; Constrexim Plaza...

Trong khi đó, Nam Từ Liêm lại ngổn ngang với các khu đô thị, trung tâm thể thao và trường học: Dự án Nam Đàn Plaza, Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, Trung tâm thể thao Xuân Phương... Việc hàng chục lô đất vị trí đắc địa tại khu Tây bị bỏ hoang hoặc quây tôn nhiều năm không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư hạ tầng, cơ hội phát triển của khu vực.

Bức tranh 341 dự án chậm triển khai là hệ quả của nhiều yếu tố: từ năng lực tài chính của nhà đầu tư, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, đến những thay đổi trong quy hoạch chung.

Loạt tên tuổi đình đám Viglacera, Geleximco, Nam Cường… xuất hiện trong danh sách “đen”

Đáng chú ý, bản danh sách "đen" này không chỉ gọi tên các doanh nghiệp nhỏ lẻ, mà còn xuất hiện hàng loạt tên tuổi đình đám – những đơn vị vốn được đánh giá có tiềm lực tài chính và sở hữu quỹ đất "khủng".

Điển hình có thể kể đến Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) với loạt dự án quy mô lớn bị réo tên như: Khu đô thị mới Vân Canh (Hoài Đức), KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp hay Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (Hoàng Mai).

Kế đến là Tập đoàn Nam Cường, doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển khu Tây cũng đang dở dang tại dự án Bệnh viện Quốc tế Nam Cường và một số hạng mục hạ tầng thuộc Khu đô thị mới Dương Nội (Hà Đông).

Đáng chú ý, danh sách rà soát tối hậu thư lần này còn có sự góp mặt của Tập đoàn Geleximco (Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Dự án cống hóa mương Cổ Nhuế); SUDICO (Khu đô thị mới Nam An Khánh); Cienco 5 (Khu đô thị mới Mỹ Hưng, KĐTM Thanh Hà)...

Ngay cả khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như Gamuda Land Việt Nam cũng nằm trong tầm ngắm rà soát với Dự án Công viên Yên Sở khu A và Khu đô thị mới C2 - Gamuda Garden.

Trước thực trạng lãng phí tài nguyên đất đai, Hà Nội đã thể hiện sự quyết liệt chưa từng có thông qua "tối hậu thư" mới nhất. Theo đó, các nhà đầu tư buộc phải báo cáo chi tiết về năng lực và cam kết mốc thời gian hoàn thành khả thi trước ngày 30/4/2026. Sau thời hạn định đoạt này, đối với những chủ đầu tư không đáp ứng yêu cầu, Thành phố sẽ mạnh tay áp dụng biện pháp thu hồi để tìm kiếm những dòng vốn mới thực sự có năng lực, qua đó trả lại sức sống cho những "khu đất vàng" đang bị lãng quên.