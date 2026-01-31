Bộ Xây dựng: Không thể "ép" doanh nghiệp tư nhân làm cao tốc bằng mọi giá

Tại họp báo thường kỳ tổ chức vào chiều 30/1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy trả lời báo chí liên quan đến việc doanh nghiệp xin rút khỏi dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, Nhà nước mong muốn huy động sự tham gia của mọi nguồn lực xã hội vào các dự án hạ tầng quy mô lớn, song cần tìm điểm cân bằng thay vì đẩy rủi ro cho khu vực tư nhân.

Theo ông, kinh nghiệm đối với phương thức đầu tư PPP, nếu dự án không khả thi về mô hình tài chính thì không thể 'bắt' doanh nghiệp tham gia. Với nhiều quốc gia trên thế giới, những vấn đề gì phụ thuộc dịch vụ công mà doanh nghiệp không làm được thì Nhà nước phải làm.

Làm rõ thêm về mô hình tài chính và quản trị rủi ro của dự án, Thứ trưởng cho biết, theo quy định pháp luật và thông lệ quốc tế, chỉ khi có báo cáo nghiên cứu khả thi mới có đủ cơ sở dữ liệu để xác định tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án cũng như lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp. Ở bước tiền khả thi, các thông số về tài chính, kỹ thuật và công nghệ vẫn chưa thể được đánh giá đầy đủ.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai lựa chọn các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao nhằm nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật, tổ chức hướng tuyến và các phương án công nghệ phù hợp.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh, thành. Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Trước đó, hôm 25/12, Tập đoàn Vingroup cho biết quyết định dừng theo đuổi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được họ cân nhắc kỹ lưỡng, để tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác. Trong đó, có dự án khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với quy mô hơn 9.000 ha với sân vận động Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi.

Ngoài Vingroup, một số doanh nghiệp khác cũng muốn tham gia đầu tư dự án này như Thaco, Vận tải Đường sắt Việt Nam... Hòa Phát cũng vừa khởi công xây một nhà máy thép nhằm cung cấp sản phẩm thép ray cho dự án này.



