Bố vợ mếu máo ôm hôn con rể nằm trên giường bệnh: Câu chuyện đau lòng phía sau

Lam Giang (Tổng hợp) |

Anh Triệu - người con rể trong câu chuyện đã chống chọi với bệnh tật suốt 4 năm qua.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bố vợ tóc bạc phơ, liên tục ôm hôn con rể đang nằm trên giường bệnh, rồi mếu máo, đưa tay quệt nước mắt. Ông liên tục động viên, an ủi, bóp tay, chân cho con. Đáp lại, người con rể cũng sà vào lòng bố vợ. Hình ảnh khiến nhiều người vô cùng xúc động. Theo chia sẻ, người con rể bị bệnh nặng, bác sĩ cho về nhà chăm sóc. 

Được biết, người bố vợ trong đoạn clip là ông Phạm Văn Hùng (SN 1966, quê ở An Giang) còn người con rể là anh Quang Triệu (SN 1983, sống ở TP.HCM). 

Hình ảnh ông Hùng mếu máo, ôm hôn con rể trên giường bệnh khiến nhiều người rơi nước mắt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phạm Lợi, vợ của anh Triệu chia sẻ 4 năm qua, ông xã của chị đã chống chọi với bệnh ung thư gan. Gần đây, bác sĩ quyết định cho gia đình đưa anh về nhà chăm sóc do bệnh tình của anh trở nặng, không còn khả năng điều trị.

Sau khi nhận tin, ông Hùng đã từ quê lên thành phố thăm con rể. Đến nơi, ông vừa ôm con rể, vừa khóc và không ngừng động viên anh Triệu. Dù rất mệt nhưng anh cũng cố gắng cười tươi để động viên bố vợ. 

Anh Triệu và bố vợ rất thân thiết, gần gũi. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Chị Lợi bộc bạch, anh Triệu là người hiền lành, chân chất, sống tình cảm và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi còn khỏe mạnh, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ người thân, hàng xóm láng giềng, không nề hà việc gì nên được mọi người yêu quý. Với bố vợ, anh Triệu cũng rất gần gũi, thân thiết nên được bố yêu thương và quan tâm như con ruột. Biết tin anh bị bệnh, gia đình và hàng xóm ai cũng xót xa.

Câu chuyện của gia đình chị Lợi khiến nhiều người vừa thương, vừa xúc động, vừa ngưỡng mộ tình cảm bố vợ - con rể. Mọi người cũng gửi nhiều lời chúc, mong sức khỏe của anh Triệu sẽ dần tốt lên. 

