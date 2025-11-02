Bể bơi là nơi rèn luyện sức khỏe và tăng cường kỹ năng sống, nhưng nếu không cẩn thận, nó cũng có thể trở thành nơi cực kỳ nguy hiểm. Mới đây, câu chuyện 2 bố con ở Trung Quốc đi bơi rồi gặp kết cục thương tâm khi bố tử vong, con thì ảnh hưởng tâm lý nặng nề đã khiến nhiều người xót xa.

Thông tin đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra hôm 18/10 vừa qua tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Một người đàn ông 36 tuổi họ Hu đã cùng cô con gái 7 tuổi của mình đến một hồ bơi công cộng. Tại đây, việc bơi lội đều diễn ra dưới sự giám sát của nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, khi cô bé 7 tuổi phát hiện thấy bố không cử động quá lâu mới đi tới để kéo bố lên thì mọi chuyện đã quá muộn. Người đàn ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đáng buồn thay, do các chấn thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Vậy chuyện kỳ lạ gì đã xảy ra?

Anh Hu đã lao xuống vùng nước nông quá mạnh, dẫn đến việc bị gãy đốt sống cổ.

Từ hình ảnh do camera an ninh tại khu vực hồ bơi ghi lại, có thể thấy điều bất ổn đã xuất hiện ngay từ lúc ban đầu nhưng không một ai chú ý. Khu vực hồ bơi này có độ sâu chỉ 1,1m nhưng anh Hu do không chú ý nên đã lao xuống vùng nước nông và đập đầu xuống sàn hồ, bị gãy đốt sống cổ.

Sau sự việc, người đàn ông nằm sấp và bất động, nhưng nhân viên cứu hộ được cho là đã lầm tưởng anh đang chơi với con gái nên không đến nơi để trợ giúp.

Anh Hu gặp nạn ngay trước mặt con gái nhưng cô bé cũng không hề hay biết.

Con gái anh Hu cũng không nhận thức được vấn đề, chỉ tưởng rằng bố đang bơi nên anh Hu đã nằm bất động trong 16 phút. Đến khi nạn nhân được phát hiện thì mọi chuyện đã muộn.

Sau cái chết của anh Hu, gia đình anh đã tuyên bố sẽ kiện phòng tập thể dục nơi đặt hồ bơi, đổ lỗi cho nhân viên cứu hộ vì đã phản ứng quá chậm trễ. Họ cho rằng nhân viên tại chỗ đã không hành động nhanh chóng, khiến việc cứu hộ bị trì hoãn khoảng 16 phút, và nói rằng Hu đã bị gãy đốt sống cổ sau khi lặn.

Tuy nhiên, ban quản lý phòng tập thể dục đã tự bào chữa, nói rằng họ không phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của người đàn ông này nhưng sẽ hợp tác với cuộc điều tra và chịu trách nhiệm khi cần thiết.

